Horlamada Da Vinci Robotik Cerrahi Konforu

Ekol Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı ülkemizde sayılı üniversitelerde ve sayılı özel hastanelerde mevcut olan Da Vinci Robotik Cerrahi ile yapılan horlama cerrahilerinin hastalara büyük konfor sağladığını ve hastaların yaşam kalitesini arttırdığını söyledi. Kulak burun boğaz alanında robotik cerrahinin en çok yer bulduğu alanın horlama cerrahisi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Çağlar Çallı, "Da Vinci Robotik Cerrahi ile horlama cerrahisi Türkiye'de çok az cerrah tarafından uygulanabilmektedir. Bu cerrahi konusunda eğitimli ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılabilir. Robotik Cerrahi ile horlama cerrahisi üst solunum yollarını bir bütün olarak ele alır. Horlama cerrahisinde burun operasyonlarıyla burnu rahatlatıp küçük dil ve yumuşak damağın gerektiği ölçülerde kısaltılıp bademcik ve diğer dokuların bir operasyonla alınması sağlanır. Robotik cerrahi ile daha aşağılara inilerek özellikle ulaşılamayan ve görülemeyen yer olan dil kökü ve gırtlak çevresinin sarkmış dokularının alınması şeklinde gerçekleşir. Normal şartlarda burun operasyonları küçük dil ve bademcik operasyonları yapılabiliyorken artık robot daha aşağılara inilmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle gece sırt üstü yatışta sarkan ve boğazı kapatan dil kökü çevresindeki lenf dokuları ve gırtlağın kapağına robotla ulaşarak cerrahiye dahil edilmektedir. Böylece burundan başlayarak gırtlağa ve nefes borusuna kadar ulaşan bir alanda tamamen bir açıklık oluşturmayı bununla birlikte nefes alıp vermeyi kolaylaştırmayı amaçlayan bir operasyon yapılabilmektedir. Klasik operasyonlara kıyasla robotik cerrahi ile yapılan operasyonlarda horlama cerrahisinde yüzde 30'luk avantaj söz konusudur. Bu yüzde 30'luk avantaj sayesinde bazı riskli vakalar ve bazı ortada kalmış vakalar daha çok fayda görebiliyor. Erişkin yaşlarda horlama şikayeti bir çok hastada uyku apnesi ile birlikte seyretmektedir. Horlama cerrahisi hastanın uyku apnesinin de gerilemesine ve daha az zararlı hale gelmesine katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR

Belli bir yaştan sonra hayat kalitesinin arttırmanın oldukça zor olduğuna değinen Doç. Dr. Çağlar Çallı, "Horlama cerrahisi, ameliyat sonrası iyileşme döneminde getirdiği bir takım zorluklara (boğazda gerginlik, yutma güçlüğü, geçici kısmi ağrılar gibi) rağmen kişinin hayat kalitesini arttırdığı için bu zorluklar hastalar için bir engel oluşturmamaktadır" şeklinde konuştu.

OPERASYONA HAZIRLIK

Operasyon öncesi hastalara film çekilmesi, uyku testi ve endoskopik muayene yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Çağlar Çallı," Sonrasında cerrahi kararı alınırsa bir takım tahlil ve tetkikler yapılmaktadır. Operasyon yaklaşık 2 saat sürmektedir. Hasta operasyon sonrası bir gece hastanede kalır. Ertesi gün ilaçları yazılıp taburcu edilir. 15 gün içerisinde iyileşmenin büyük ölçüde tamamlanması beklenir. Ameliyat sonrası hastaya ilk 15 günlük sıvı alımı önerilir" dedi.

CPAP KULLANIMI AZALIYOR

Bazı uyku apnesi hastalarının uyku konforunu artırmak için CPAP adı verilen bir cihaz kullandıklarını belirten Doç. Dr. Çağlar Çallı, "Bazı uyku apnesi hastaları geceleri CPAP adı verilen cihazla birlikte uyumak zorunda kalabiliyor. Robotik cerrahi ile yapılan horlama cerrahisinin bir faydası da bu gibi hastaların cihaz ihtiyacını oldukça azaltmasıdır. Hatta bazı hastalarda cihaz ihtiyacı tamamen ortadan kalkabilmektedir. Bu durum hastadan hastaya değişkenlik gösterebilir" dedi.