Sürekli ağrı yaşıyorsanız dikkat! Kemik erimesi belirtisi olabilir

Kemikteki yapımın, yıkımı karşılayamadığı durumda kemik erimesi yani osteoporozun geliştiğini belirten Uzm. Dr. Gül Erden Hocaoğlu, "Kemikler düşünülenin aksine durağan yapılar değil. Doğumdan itibaren yapılıp yıkılan, tekrar yapılıp tekrar yıkılan oldukça aktif bir yapı. Yaklaşık 30 yaşına kadar kemik yapımı, yıkımından daha fazla oluyor ve kemik kütlesi artıyor. Bu dönemde kemiğin enine ve boyuna büyümesini görüyoruz. Ancak yaşlanma başta olmak üzere bazı faktörler kemik yıkımını artırıp yapımını azaltıyor. Sonuç olarak da kemik kütlesinde azalmayla, kemik erimesiyle karşılaşıyoruz" diye konuştu.