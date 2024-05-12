Doğum sonrası inatçı kilolar için 5 adım

Sevgi dolu yürekleriyle hayatımıza ışık saçan annelerimizin günü geldi. Annelik, belki de dünyanın en kutsal ve en özel görevlerinden biri. Ben de ikiz çocuk annesi olduğum andan beri bunun farkındayım.

Anneler, doğumla başlayan mucize yolculuklarının ardından, bedenlerinde ve ruhlarında izler taşırlar. Bu izlerin en somut belirtilerinden biri, doğum kilolarıdır. Doğum sonrası aldığım kiloların tamamını kaybetmiş bir beslenme uzmanı olarak bu özel günde bu konuyu ele almak istiyorum.

FAZLA YE, SÜT YAPAR(!)

Toplumda emzirirken ihtiyacınızdan çok fazla yemeniz gerektiğine dair yanlış bir inanış, yeni doğurmuş annelerin üzerinde yüksek bir baskı var. Halbuki emzirme döneminde aşırı fazla emek yemeye gerek yoktur ve hatta bazı durumlarda sizin için zararlı olabilir. Emzirme sürecinde normal almanız gereken kalori ihtiyacınıza ek olarak 300-500 kalori ek almanız yeterlidir. u değişkenlik annenin süt üretim miktarına bağlıdır. Anne her 100 ml süt üretmek için 67 kalori harcar. Bunun üzerinde aldığınız her fazladan kalori doğum sonrası da yağ depolanması olarak dönecektir.

Yani aslında emzirme sürecini hem kilo almadan hem de sütten kesilmeden geçirmeniz mümkündür.

Peki bu süreçte aynı zamanda zayıflayabilir miyim derseniz cevabım kocaman bir EVET.

1.GERÇEKÇİ HEDEFLER

Doğum sonrası diyetle kilo kaybedebilirsiniz, ama burada önemli olan gerçekçi hedefler belirlemenizdir. Bu dönemde aceleci davranmadan ilerlemek ve sabırlı olmak önemlidir. Genellikle kiloverme sürecinde bir kişinin aylık olarak ortalama 4-6 kilo kaybetmesi beklenir.

Ancak, yeni doğum yapmış ve emziren bir anne için haftalık yarım kilo kaybetmek yeterli ve sağlıklıdır.

Hem kendinizi ve bebeğinizi besleyip hem de süt üretiminizi artırarak ayda 2 kilo verebilirsiniz. Bu süreçteki istikrarlı ve yavaş kilo kaybı, yağdan kilo vermenizi sağlar ve verdiğiniz kiloyu koruma olasılığınızı artırır. Bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmak için bir beslenme uzmanından destek almak önemlidir.

2.DESTEKLEYECEK GIDALAR

Doğum sonrası kilo verme sürecinde sağlıklı beslenme büyük önem taşır. Bol miktarda sebze, meyve, tam tahıllı yiyecekler ve protein kaynakları içeren bir beslenme modeli, enerji seviyelerini artırır ve doygunluk hissi sağlar. Haftada en az 2 porsiyon zengin omega-3 kaynağı balık yemeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Demir açısından zengin olan kırmızı et, mercimek, yeşil yapraklı sebzeler ve pekmez gibi besinlere ölçülü olarak yer verebilir, bu besinleri limon, portakal gibi C vitamini açısından zengin bir kaynakla birleştirerek emilimlerini artırabilirsiniz.

Kurubaklagilllerden börülcenin de süt üretimini desteklediğini söyleyebilirim.

Ayrıca iyi bir kalsiyum kaynağı olan süt ürünleri, badem ve chia gibi besinler yine diyetinizde bulunmalıdır.

Süt artırmak için bulgur, çörek otu, zencefil, zerdeçal, susam, semizotu, dereotu, ısırgan gibi besinlere de yer verebilirsiniz.

3.SU MİKTARINI ARTIRIN

Emziren anneler için yeterli miktarda sıvı alımı da önemlidir, çünkü anne sütünün yaklaşık %90'ı sudan oluşur. Zaten emzirme sürecinde daha fazla su ihtiyacı duyduğunuzu hissedeceksiniz. Bunun sebebi emzirme sırasında salgılanan bir hormon olan oksitosindir. Oksitosin doğal olarak susuzluk belirtilerinizi etkileyerek kendinizi susuz bırakmamanız ve anne sütü yapmak için yeterli su içmenizi teşvik eder. Yeterli su tüketiminin süt üretimini desteklemenin yanı sıra metabolizmanızı da hızlandırdığını unutmayın.

Bu nedenle günlük 3 litre suyu içmeye özen göstermelisiniz.

4.ÇORBA İLE BAŞLAMAK

Yemeklerinize bir kase çorba ile başlamak, doygunluk hissi oluşturarak aşırı yeme riskini azaltabilir.

Özellikle tarhana, mercimek, ezogelin, yayla gibi protein açısından zengin çorbalar, sadece doygunluk sağlamakla kalmaz, aynı zamanda anne sütünü de zenginleştirir. Bu çorbalar, içerdikleri yüksek kaliteli proteinler sayesinde sütün besin değerini artırırken, günlük sıvı alımınızı da artırarak süt miktarının artmasına yardımcı olur. Bu sayede hem siz hem de bebeğiniz için sağlıklı bir beslenme dengesi sağlamış olursunuz.

5.SPORLA TOPARLANMA

Egzersiz yapmak da doğum sonrası kilo verme ve toparlanma sürecinde etkili bir rol oynar. Bu aşamada doktorunuz, doğum sonrası vücudunuzun ne kadar sürede iyileştiğini değerlendirebilir ve uygun egzersiz programını önerebilir.

Yürüyüş, yüzme, yoga veya pilates gibi düşük etkili egzersizler, doğum sonrası dönemde genellikle güvenli ve etkilidir. Egzersiz, sadece kilo verme sürecini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda annenin ruh halini iyileştirir, stresi azaltır ve enerji seviyelerini yükseltir.

Sonuç olarak aldığınız profesyonel destek, sağlıklı beslenme düzeni ve düzenli hareket ile doğum kiloları elbet gidecek. Anne olarak yaptığınız fedakarlıklar ise unutulmayacak. Doğum sonrası dönemde yaşadıkları tüm zorluklara rağmen, her anne çocuklarına kucak açtığı an itibariyle, gerçek bir mucizeyi yaşatıyor.

Bugün, tüm annelerin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi dolu yüreklerine sağlık ve mutluluk diliyorum.