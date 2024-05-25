Demans: Sessizce gelen tehdit ve tedavi yolları

Özel Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi Başhekimi ve Mesul Müdürü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Banu Kenar, yaşlanma sürecinin kaçınılmaz bir parçası olarak görülen unutkanlığın aslında daha ciddi bir sorunun habercisi olabileceğini belirterek demans hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

BİLİŞSEL İŞLEV BOZUKLUĞU

Demansın hafıza, düşünme, problem çözme ve dil gibi bilişsel işlevlerde bozulmaya yol açan bir dizi semptomun genel adı olduğunu kaydeden Dr. Hatice Banu Kenar, "Alzheimer hastalığı en yaygın demans türü olup, dünya çapında milyonlarca insanı etkilemektedir. Demansın belirtileri genellikle hafif hafıza kaybı ile başlar ve zamanla kötüleşir. Kişilik değişiklikleri, günlük işleri yapmada zorluk, kelime bulmada güçlük gibi belirtiler yaygın olarak görülür. İleri yaş, genetik faktörler, kafa travmaları ve kalp hastalıkları risk faktörleri arasında yer alır" dedi.

KESİN TEDAVİSİ YOK

"Günümüzde demansın kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, semptomları hafifletmeye yönelik çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır" diyen Dr. Hatice Banu Kenar, " İlaç tedavileri, besin destek ürünleri bilişsel terapiler ve yaşam tarzı değişiklikleri ile hastaların yaşam kalitesi artırılabilir. Özellikle sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sosyal aktivitelere katılım, demansın ilerlemesini yavaşlatabilir" diye konuştu.

ÖNEMLİ GELİŞMELER

Son yıllarda demans tedavisinde önemli gelişmelerin kaydedildiğini söyleyen Dr. Hatice Banu Kenar, " Yeni ilaçlar ve tedavi yöntemleri üzerinde yapılan araştırmalar, hastalığın ilerlemesini durdurmayı hedefliyor. Bilim insanları, kök hücre tedavileri ve genetik mühendislik gibi yenilikçi yaklaşımlar üzerinde çalışıyor" şeklinde konuştu.

AİLELERİ DE ETKİLER

Demansın sadece hastayı değil, aynı zamanda aile üyelerini ve bakım verenleri de etkiyen bir sağlık problemi olduğunu kaydeden Dr. Hatice Banu Kenar, "Bu nedenle, ailelerin desteklenmesi büyük önem taşır. Destek gruplarına katılmak, profesyonel yardım almak ve hastaya sevgi ve sabırla yaklaşmak, hastalığın yönetiminde önemli rol oynar. Demans, yaşlanan nüfusla birlikte giderek büyüyen bir sağlık sorunudur. Ancak, doğru bilgi ve tedavi yöntemleriyle hastalar ve aileleri için yaşam kalitesi artırılabilir. Unutmayalım, erken teşhis ve tedavi her zaman daha etkili sonuçlar verir" ifadelerinde bulundu.