İş sağlığı ve güvenliği alanında 10 yıllık tecrübe

10 yılı aşkın süredir iş dünyasında faaliyet gösteren Egeli OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) alanında uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi birikimlerini çözüm ortaklarıyla paylaşarak hizmet sunmaya devam ediyor. Egeli OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Dokumacı, "Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak sadece bir yükümlülük değil, aynı zamanda çalışanların sağlığı ve iş performansı için temel bir gerekliliktir" dedi.

KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ

"Şirketimizin bünyesinde bulunan 82 A-B-C sınıfı iş güvenliği uzmanı, 34 iş yeri hekimi, 36 hemşire ve yardımcı personellerle birlikte 150 kişinin üzerinde personelimizle Ege Bölgesi'nin lider Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak, bin 400'ün üzerinde firmaya hizmet veriyoruz" diyen Ferhat Dokumacı, "Bu firmalarımız için emek veren, alın teri döken, 95 binin üzerinde personelimizi olası iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı eğitmek, korumak adına periyodik muayenelerini ve sağlık taramalarını yaparak, erken tanı ve tedavi imkânını sağlamak, kalıcı sakatlık ve kayıplarını önlemek, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yaşamalarını ve kazanmalarını sağlamak, sağlıklı çalışan, üreten bir toplumla ülkemizin gücüne güç katmak için günden güne kendimizi daha iyi olmak için geliştiriyoruz" dedi.

Egeli OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Dokumacı

"KURUMSAL YAPIYA SAHİBİZ"

"Firmamızı diğer firmalardan ayıran önemli özelliklerden bir tanesi de kurumsal yapıya sahip olmasıdır" diyen Ferhat Dokumacı, " Danışmanlık hizmetimizin başlamasıyla birlikte istediğiniz anda tarafımıza ulaşabilir, sorunlarınıza hızlı ve süratli cevap alabilirsiniz. Firmamız gelişen teknolojiyi de kullanarak hizmet vermiş olduğu firmalara da yenilikçi bakış açısıyla hizmet vermektedir. Egeli OSGB olarak Ege bölgesinde fark yaratmamızın nedenlerinden birisi de çok tehlikeli sınıfta yer alan ve en çok iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla karşılaştığımız inşaat sektöründe gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğinde yeniliklerdir. Saha kontrolünde droneların kullanılması, akıllı kasklar, giyilebilir sensörler ile inşaat sahalarında güvenliği büyük ölçüde arttırdık. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediğimiz eğitim programları ve seminerlerle inşaat sektöründe çalışanların bilgi düzeyini artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

DOĞRU ADIMLAR ATILIYOR

Türkiye'de inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği alanında atılan adımların iş kazalarının azaltılmasında olumlu sonuçlar verdiğini belirten Ferhat Dokumacı, "Ancak, hala alınması gereken birçok önlem ve yapılması gereken düzenlemeler bulunmakta. Tarafların işbirliği içinde çalışması ile İSG kültürünü daha da geliştirebilir ve iş kazalarını minimuma indirebiliriz. Sektörde yenilikçi bakış açımız ile sağladığımız başarılarla sektörde örnek ve öncü olmaya devam etmek en büyük temennilerimizden birisidir" şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA

Emre Ayaz, "İzmir Bölgesinde çalışmakta olduğumuz büyük projelere imza atan uluslararası inşaat firmaları, liman işletmeleri ve başta kamu kuruluşları olmak üzere her sektörden danışmanlık verdiğimiz bin 400'ün üzerinde firmamız ve daha sağlıklı ve güvenli çalışma hayatı sunduğumuz binlerce personelle verdiğimiz hizmeti her gün daha iyiye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Egeli OSGB, hizmet standartlarını en üst seviyede tutan, kolay ulaşılır ve çözüm odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde çalışmalarını sürdüren firmamız, iş sağlığı ve güvenliği alanında Ege Bölgesinin en büyük firması olup, gezici İSG röntgen aracı ile birlikte Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı basit hizmet laboratuvarı belgesine sahip olan tek firmadır" şeklinde konuştu.