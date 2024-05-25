Vitamin eksikliği unutkanlık yapar mı? İşte yanıtı...

Ceviz: Ceviz de tıpkı balıkta olduğu gibi omega 3 yağ asidi açısından zengindir. Bu sayede unutkanlığa ve diğer zihinsel fonksiyonlara ve hafızayı güçlendirmeye olan etkisi kanıtlanmıştır. E vitamini açısından da zengin olan cevizi günde 2-3 adet tüketerek gereksinimimizi karşılayabiliriz.

Yumurta: Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta bir çeşit B vitamini olan kolin içermektedir. Kolin sinir ve kas sisteminin işleyişinde ve hücreler arasındaki etkileşimde etkili olmasından dolayı, beyin gelişimi ve vücut fonksiyonlarının düzenli işleyişi için önemlidir.