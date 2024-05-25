Vücudumuzdaki gizli hazine: Glutatyon

Glutatyonun vücutta doğal olarak bulunan bir antioksidan olduğunu belirten Dr. Hatice Uğur Apak, glutatyonun karaciğerde sentezlenen glutamin, glisin ve sistein adlı üç amino asitten oluştuğunu belirterek vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hücrelerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını desteklediğini söyledi.

EKSİKLİĞİNDE NE YAPILIR?

Glutatyon eksikliği durumunda, vücutta antioksidan seviyesini artırmak ve hücrelere destek sağlamak için çeşitli önlemlerin alınabileceğini söyleyen Dr. Hatice Uğur Apak bu önlemler hakkında şu bilgileri verdi: "Glutatyon seviyesini artırmak için beslenme şeklini değiştirmek önemlidir. Glutatyon içeren besinler tüketmek (brokoli, ıspanak, sarımsak gibi) ve sistein içeren besinler (yumurta, tavuk, peynir gibi) tüketmek glutatyon seviyesini artırabilir. Glutatyon takviyeleri almak, vücuttaki glutatyon seviyesini artırmak için etkili olabilir. Ancak, glutatyon takviyelerinin emiliminde sorunlar olabileceği için liposomal glutatyon veya N-acetylcysteine (NAC) gibi takviyeler tercih edilebilir. Düzenli olarak egzersiz yapmak, glutatyon seviyesini artırabilir. Egzersiz sırasında oluşan oksidatif stresi azaltarak hücrelere destek sağlayabilir. Stres yönetimi teknikleri uygulayarak (meditasyon, yoga, derin nefes alma gibi) stresi azaltmak, vücuda zararlı olabilecek toksik maddelerden kaçınmak ve glutatyon seviyesini korumak için önemlidir. Bu nedenle, sigara ve alkol tüketimi ile ağır metallerle temas etmekten kaçınılmalıdır."

DOĞRUDAN GLUTATYON ALIMI

İntravenöz glutatyon tedavisi olarak da adlandırılan bu yöntemin glutatyonun doğrudan damar yoluyla vücuda verilerek glutatyon seviyelerini artırmayı amaçlayan bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Dr. Hatice Uğur Apak, "Bu tedavi genellikle sağlık profesyonelleri tarafından klinik ortamlarda uygulanır. Bu yöntem glutatyonun sindirim sistemini atlayarak doğrudan kana karışmasını sağlar ve bu sayede vücuttaki glutatyon seviyelerini hızla yükseltir. Bu tedavi genellikle antioksidan seviyelerini artırmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, detoksifikasyon süreçlerini desteklemek ve hücresel sağlığı iyileştirmek amacıyla kullanılır. Genellikle bir dizi seans şeklinde uygulanan bu yöntemde her seans yaklaşık 30-60 dakika sürer. Tedavi süresi ve sıklığı, hastanın durumuna ve ihtiyacına göre değişebilir" şeklinde konuştu.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Doğrudan glutatyon alımı tedavisinin genellikle antioksidan seviyelerini artırmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, detoksifikasyon süreçlerini desteklemek ve hücresel sağlığı iyileştirmek amacıyla kullanılan bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Dr. Hatice Uğur Apak, doğrudan glutatyon alımı yönteminin, kronik yorgunluk sendromu, anti-aging, romatizmal hastalıkların tedavisi gibi durumlarda da kullanılabildiğini söyledi.