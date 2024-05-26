  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Yaz yaklaşıyor! Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!

Yaz yaklaşıyor! Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!

Özellikle yaz ayları yaklaşırken kilo verme telaşı da başladı. Yapılan diyetler kısa sürede işe yarasa da uzun vadede verilen kilolar geri alınabiliyor. Ancak mutfakların olmazsa olmazı limon ile sağlıklı kilo vermek mümkün. İşte limon diyetinin püf noktaları...

HABER MERKEZİ
Yaz yaklaşıyor! Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!

Haşlanmış limon diyeti ile kısa süre içinde vücudunuzda eksik olan vitaminleri alabilir, zayıflayabilir ve sağlığınızın en zirve günlerini yaşayabilirsiniz.

Yaz yaklaşıyor! Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!

HAŞLANMIŞ LİMON İLE KÜR HAZIRLAMA
Malzemeler 5 adet limon, 4-5 diş sarımsak, 2 litre su, birkaç parça zencefil

HAZIRLANIŞI
Öncelikle, limonların kabuklarını soyup suyunu sıkın. Posa ve kabuklarını daha sonra kullanacağınız için bir kenarda saklayın. Daha sonra blender'da zencefil ve sarımsakları ezin. Ardından 2 litre suyu kaynatın.İçine de sıktığınız limon suyunu ve blenderda ezdiğiniz sarımsak ve zencefilleri ekleyip hepsini karıştırın. Bu karışımı 10 dakika kadar kaynatın ve soğumaya bırakın. Hazırladığınız bu kürü her sabah aç karna bir bardak tüketin.

Yaz yaklaşıyor! Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!

HAŞLANMIŞ LİMONUN FAYDALARI
Güne bu şekilde başlamanın faydalarını kısa zaman içinde hissedeceksiniz. Midenize zarar vermez, aç karna rahatlıkla tüketebilirsiniz, limondaki mineraller mideyi rahatlatır.

Vücudu besler, bağırsaklardaki bakterileri yok eder, hücrelerin tamamen yenilenmesine olanak sağlar. Vücuda detox etkisi yapar ve gün içinde ihtiyacımız olan enerjiyi karşılamanızı sağlar, enerji depolar.

Yaz yaklaşıyor! Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!

SİNDİRİM SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Limonun içerisinde bulunan C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir vücudunuzu beslerken, yağ yakımını etkin bir şekilde hızlandırır böylece zayıflamaya katkı sağlar.

Vücudu mikroplardan arındırır. Ödeme karşı etkilidir. Her sabah içeceğiniz bir bardak ile safra kesesinin ve gastrointestinal sisteminin uyarılmasını sağlar.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA