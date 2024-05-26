Yaz yaklaşıyor! Limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün!

HAŞLANMIŞ LİMON İLE KÜR HAZIRLAMA

Malzemeler 5 adet limon, 4-5 diş sarımsak, 2 litre su, birkaç parça zencefil

HAZIRLANIŞI

Öncelikle, limonların kabuklarını soyup suyunu sıkın. Posa ve kabuklarını daha sonra kullanacağınız için bir kenarda saklayın. Daha sonra blender'da zencefil ve sarımsakları ezin. Ardından 2 litre suyu kaynatın.İçine de sıktığınız limon suyunu ve blenderda ezdiğiniz sarımsak ve zencefilleri ekleyip hepsini karıştırın. Bu karışımı 10 dakika kadar kaynatın ve soğumaya bırakın. Hazırladığınız bu kürü her sabah aç karna bir bardak tüketin.