Tatil yaparken orta kulak sağlığınıza dikkat edin

Özellikle yaz aylarında deniz ve havuz aktiviteleri sonrasında yaygın olarak görülen orta kulak enfeksiyonlarının tatil keyfini olumsuz etkilediğini söyleyen Özel Atagöz Tıp Merkezi'den Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bahattin Mercan, "Suya sık sık maruz kalmak, kulak kanalında su birikimine neden olabilir. Bu su birikimi, bakterilerin ve virüslerin orta kulağa ulaşması ve burada enfeksiyon oluşturması için uygun bir ortam sağlar. Orta kulak enfeksiyonları, kulakta dolgunluk hissi, işitme kaybı, ağrı ve bazen de ateş ile kendini gösterebilir. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir KBB uzmanına başvurulması önem arz etmektedir" dedi. Op. Dr. Bahattin Mercan bazı önemli tavsiyelerde bulundu.

Kulak tıkacı kullanın: Deniz veya havuzda kulak tıkaçları kullanmak, enfeksiyonun dış kulak yoluna ulaşmasına engel olur.

Yüzme sonrası kulaklarınızı iyice kurulayın: Başınızı yan yatırarak kulakta biriken suyun dışarı çıkmasını sağlamak ve havlu ile kulak çevresini kurutmak önemli.

Su kalitesine dikkat edin: Kirli ve bakteri oranı yüksek sularda yüzmek, enfeksiyon riskini artırır. Özellikle havuzların düzenli olarak temizlenip temizlenmediğini kontrol etmek ve deniz suyunun kirlilik oranlarını bilmek önemlidir.

Hijyen kurallarına uyun: Deniz ve havuza girmeden önce ve sonra kulaklarınızı temiz su ile durulamak, bakteri ve kimyasalların birikmesini önler. Ayrıca, kulak çubuğu kullanmaktan kaçının; bu, kulak zarına zarar verebilir ve enfeksiyon riskini artırabilir.

Doktora başvurmakta geç kalmayın: Kulakta ağrı, işitme kaybı, dolgunluk hissi veya akıntı gibi belirtiler varsa bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmalısınız. Erken teşhis ciddi komplikasyonları önlemede önemlidir.