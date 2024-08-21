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Haberler Sağlık

Yeni bir pandemi mi olacak? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan maymun çiçeği açıklaması

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu maymun çiçeği hastalığı hakkında açıklama yaptı. Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmediğini belirten Bakan Memişoğlu, "Şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil. Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Korkuya ve paniğe gerek yok." ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Yeni bir pandemi mi olacak? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Maymun çiçeği şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı." açıklamasında bulundu.

Bakan Memişoğlu şunları kaydetti:

Böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil. Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Korkuya ve paniğe gerek yok. Tedbir ve planlamalarla, yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğiz.

Covid gibi salgına sebebiyet vermeyeceği, olsa dahi pandemi oluşmayacağı yönünde kanaat var. Tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz. Şu ada ekstra bir tedbire ihtiyacımız yok.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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