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Tatilde alınan kiloları limon diyeti ile verin!

Yaz gelmeden önce başlayan kilo verme telaşı tatil dönüşü alınan kilolar nedeniyle yeniden başlıyor. Tatilde yemeği biraz fazla kaçıranlar limon diyeti ile 10 kilo vermeniz mümkün. Peki limon diyeti nasıl yapılır? İşte yanıtı...

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Tatilde alınan kiloları limon diyeti ile verin!

Haşlanmış limon diyeti ile kısa süre içinde vücudunuzda eksik olan vitaminleri alabilir, zayıflayabilir ve sağlığınızın en zirve günlerini yaşayabilirsiniz. Peki limon diyeti nasıl yapılır? Limon diyeti ile kaç kilo verilir? İşte detaylar...

Tatilde alınan kiloları limon diyeti ile verin!

HAŞLANMIŞ LİMON İLE KÜR HAZIRLAMA

Malzemeler 5 adet limon, 4-5 diş sarımsak, 2 litre su, birkaç parça zencefil

HAZIRLANIŞI

Öncelikle, limonların kabuklarını soyup suyunu sıkın. Posa ve kabuklarını daha sonra kullanacağınız için bir kenarda saklayın. Daha sonra blenderda zencefil ve sarımsakları ezin. Ardından 2 litre suyu kaynatın.

Tatilde alınan kiloları limon diyeti ile verin!

İçine de sıktığınız limon suyunu ve blenderda ezdiğiniz sarımsak ve zencefilleri ekleyip hepsini karıştırın. Bu karışımı 10 dakika kadar kaynatın ve soğumaya bırakın. Hazırladığınız bu kürü her sabah aç karna bir bardak tüketin.

Tatilde alınan kiloları limon diyeti ile verin!

HAŞLANMIŞ LİMONUN FAYDALARI

Güne bu şekilde başlamanın faydalarını kısa zaman içinde hissedeceksiniz. Midenize zarar vermez, aç karna rahatlıkla tüketebilirsiniz, limondaki mineraller mideyi rahatlatır.

Vücudu besler, bağırsaklardaki bakterileri yok eder, hücrelerin tamamen yenilenmesine olanak sağlar. Vücuda detox etkisi yapar ve gün içinde ihtiyacımız olan enerjiyi karşılamanızı sağlar, enerji depolar.

Tatilde alınan kiloları limon diyeti ile verin!

SİNDİRİM SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Limonun içerisinde bulunan C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir vücudunuzu beslerken, yağ yakımını etkin bir şekilde hızlandırır böylece zayıflamaya katkı sağlar

Vücudu mikroplardan arındırır. Ödeme karşı etkilidir. Her sabah içeceğiniz bir bardak ile safra kesesinin ve gastrointestinal sisteminin uyarılmasını sağlar.

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