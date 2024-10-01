Kara üzümün vücuda öyle bir etkisi var ki... Öğrenince kilo kilo yiyeceksiniz

Dünyanın birçok bölgesinde yetişebilen üzüm, yeşil ve siyah rengi başta olmak üzere kurutulmuş formunda da kullanılır. Besin değeriyle öne çıkan üzüm yüksek oranda antioksidan içerir. Peki siyah üzümün faydaları neler? İşte detaylar...
Üzüm ve üzüm suyunun kan yapıcı ve antioksidan özelliklerinin yanı sıra uzmanlar, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan üzüm suyunun kalp hastalıklarına karşı kalkan etkisi oluşturduğunu belirtiyor.
Yüksek oranda antioksidan içeren üzümün içinde aynı zamanda C ve K vitamini de bulunur. B6 vitamini, potasyum ve manganez açısından da zengin bir meyve olan üzümün porsiyon özelinde besin değerleri de söz konusudur.
Dikkat edilmesi gereken nokta üzüm yüksek fruktozlu bir besin olduğudur. Bu durum özellikle tip 2 diyabet hastaları veya fruktoz intoleransı olan kişilerin kan şekerini yükseltebileceği anlamına gelir.
Ancak üzümdeki bu yüksek früktoz, üzümden tamamen uzak durulması sonucunu çıkarmaz. Tip 2 diyabetli kişiler bile sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak üzüm yiyebilir. Önemli olan üzümün porsiyon boyutlarına dikkat etmek ve şekeri yükseltmemek adına üzüm tüketimini sınırlamaktır. Eğer üzüm gibi yüksek fruktozlu meyveleri tüketiyorsanız muz gibi düşük fruktozlu meyveler de yiyerek bu durumu dengelemeye çalışın.
ÜZÜMÜN FAYDALARI NELERDİR?
Üzüm, yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklığı güçlendiren bir meyvedir. Aynı zamanda üzüm diyabeti kontrol eder, kalp sağlığını destekler, gözlere iyi gelir, kaliteli bir uyku sağlar, hafızayı güçlendirir, hazımsızlığı giderir, antikanser etki sunar ve kemikleri güçlendirir.
Antioksidan zengini bir meyve olan üzümün faydaları genel olarak şöyledir:
Bağışıklığı güçlendirir
Kan şekerini düzenler, diyabeti kontrol eder
Kalp sağlığını destekler
Göz sağlığına iyi gelir
Kaliteli bir uyku sağlar
Hafızayı, dikkati ve ruh halini iyileştirir
Hazımsızlığa ve kabızlığa iyi gelir
Yaşlanma belirtilerini geciktirebilir
Antikanser bir etki sunabilir
Vücudun su ihtiyacına destek olur
Kemikleri güçlendirir
Bakteri ve mantarlara karşı koruyucudur
Vücuttaki inflamasyonu azaltabilir
Antioksidan sayesinde bağışıklığı güçlendirir
Yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkan üzüm, bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirerek kişiyi hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Yaz mevsiminde düzenli olarak üzüm tüketerek bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Kan şekerini düzenler, diyabeti kontrol eder
Özünde şekerli bir meyve olan üzüm, dozunda tüketildiğinde özellikle tip 2 diyabetli hastaların kan şekerini düzenleyici bir etki yapabilir.
Kalp sağlığını destekler
Üzümde yer alan resveratrol bileşiği antioksidan ve antiinflamatuar özellikler barındırdığı için kalp sağlığını destekler ve kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltır.
Göz sağlığına iyi gelir
Üzümün içinde bulunan lutein ve zeaksantin isimli iki pigment göz sağlığını koruyucu etki yapmasıyla bilinir. Göz sağlığını koruyan üzüm bu sayede makula dejenerasyonu ve katarakt riskini de azaltabilir.
Kaliteli bir uyku sağlar
Özellikle üzümün kabuğu, uyku kalitesini artıran bir hormon olan doğal bir melatonin kaynağıdır. Üzüm tüketerek melatonin hormonu üretimini teşvik edebilir ve kaliteli bir uykuya destek olabilirsiniz.
Hafızayı güçlendirir
Üzümde yer alan resveratrol isimli bileşiğin beyinde iltihabı azalttığı düşünülür. Bu etki, olası hafıza kayıplarını önleyebileceği gibi ruh hali üzerinde de olumlu etkiler yaratabilir.
Hazımsızlığa ve kabızlığa iyi gelir
İçindeki su ve lif miktarı yüksek olan muz, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının başında gelen hem hazımsızlık hem de kabızlığı giderme noktasına fayda sağlar.
Antikanser bir etki sunabilir
Antioksidan zengini olan üzüm, hücrelere zarar verebilecek ve kansere yol açabilecek moleküller olan serbest radikallerle savaşmaya yardımcı eder ve oksidatif stresin azalmasına destek olur. Üzüm ayrıca vücuttaki iltihaplanmayı azaltıp kanser hücrelerinin büyümesini engelleyerek kansere karşı koruma sağlayabilen resveratrol adı verilen antioksidanı da bünyesinde barındırır.
Vücudun su ihtiyacına destek olur
Üzüm zengin bir su kaynağıdır. Yüksek miktarda su bulunan üzüm aynı zamanda vücudun su ihtiyacını karşılamasına destek olarak dehidrasyon riskine karşı da potansiyel bir güçtür.
Kemikleri güçlendirir
Kemik özellikle kemik sağlığını korumaya yardım eden mineraller olan potasyum ve magnezyum içerir. Bunlarla birlikte üzümün içinde K vitamini ve kalsiyum da bulunur. Tüm bunların ışığında üzümün kemik sağlığını desteklediği değerlendirilir.