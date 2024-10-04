İbrahim Saraçoğlu’ndan kekik çayının püf noktaları! Evde bulunan malzemelerle hazırlanan kekik çayı tarifi

KEKİK ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Taze kekikten çay, demleme yöntemi ile hazırlanır. Kekik çayı için bir çaydanlığa taze kekik yapraklarını koyun, ardından üzerine sıcak su ekleyerek demlemeye bırakın. 15 dakikanın ardından kekik çayı yapraklarını süzün. Sıcak olan kekik çayı içinde bal ya da limon koymayı da tercih edebilirsiniz. Kekik çayının hazırlanmasında bir diğer alternatif ise infüzyonlu sudur. Burada suyun içinde kekik yaprakları 1 gece boyunca bekletildikten sonra tüketime hazır hale gelir.

KEKİK ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Kekik çayı sindirim ve idrar yolu rahatsızlıklarının yanı sıra özel dönemlerdeki sancının hafifletilmesi için de kullanılır. Menstruasyon ağrısına iyi gelen bu kekik çayı sayesinde kişiler ağrılı dönemi daha rahat geçirebilir. Kekik çayının iyi geldiği diğer durumlar şunlardır: Kronik hastalıklar, öksürme, balgam, uyku düzeninde bozulma, kas ağrıları, kabızlık, sancı, obezite, C, A vitamini eksikliği.