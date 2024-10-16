  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Sağlık Sabahları için, yağlara elveda deyin!

Sabahları için, yağlara elveda deyin!

Dengeli beslenmek ve besinlerden yeteri kadar yemek vücudumuza yapacağımız en iyi yatırımlardandır. Bu yüzden kilo vermek isteyenler veya hayat tarzını düzenli beslenmeye yöneltmek isteyenler için beslenme düzenine dikkat etmek ve fiziksel aktiviteleri ihmal etmemek bu kişilerin seçimlerindendir. Kilo vermek istiyorsanız sabah kahvenizde yapacağınız ufak bir değişiklik ile yağ yakımına destek olabilirsiniz. Türk kahvenize katacağınız iki malzeme ile resmen açlığınızı yatıştırıp enerji toplayacaksınız. İşte o yağ yakımı destekleyici tarif...

HABER MERKEZİ
Sabahları için, yağlara elveda deyin!

Kahvenizi nasıl içersiniz? Kahvenizi şekersiz ve sütsüz olarak tüketerek kahveden alacağınız verimi yükseltirken aldığınız kalori oranını da düşürebilirsiniz.

Aynı zamanda doğru oranlarda tüketiminin kalp sağlığını koruması, kahveyi en iyi seçeneklerden biri haline getiriyor.

Sabahları için, yağlara elveda deyin!

Enerjinizi yerine getirecek olan kahveyi bir yağ yakıcı içecek haline getirmek de mümkün.Türk Kahvenize ekleyeceğiniz kakao ve tarçın kilo vermenizi hızlandıracak olan bir karışıma dönüşürken aynı zamanda lezzetli bir seçenek haline gelecektir.

Not: Hamileyseniz ya da herhangi bir sağlık probleminiz varsa kullanım öncesi bir uzmana başvurmanız önerilir.

Sabahları için, yağlara elveda deyin!

Tarçın; Vücuttaki şekerin daha hızlı yakılmasını sağlarken aynı zamanda kan şekerini düzenleyerek ani şeker dengesizliklerini engeller ve kendinizi daha tok hissetmenizi sağlar.

Hindistan cevizi yağı; Yağ depolama oranını azaltarak yağ yakımını hızlandırabilecek bir yapıya sahiptir.

Kakao; Uzun süre tokluk hissi sağlayan kakao ile iştah kontrolü sağlanabilir. İçerdiği kalsiyum ile kemik gelişimine katkı da bulunurken, kas kütlesini arttırmaya ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Damar tıkanıklığına iyi gelen kakao tam bir kalp dostudur.

Sabahları için, yağlara elveda deyin!

KAHVENİN İÇİNE BİR ÇAY KAŞIĞI EKLEMEK YETERLİ

İŞTE O TARİF:

1 çay kaşığı Türk Kahvesi

1 çay hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kakao

HAZIRLANIŞI: Bütün malzemeleri karıştırın ve orta boy fincan ile su ekleyerek kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA