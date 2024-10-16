Sabahları için, yağlara elveda deyin!

Enerjinizi yerine getirecek olan kahveyi bir yağ yakıcı içecek haline getirmek de mümkün.Türk Kahvenize ekleyeceğiniz kakao ve tarçın kilo vermenizi hızlandıracak olan bir karışıma dönüşürken aynı zamanda lezzetli bir seçenek haline gelecektir.

Not: Hamileyseniz ya da herhangi bir sağlık probleminiz varsa kullanım öncesi bir uzmana başvurmanız önerilir.