Sabahları için, yağlara elveda deyin!

Kahvenizi nasıl içersiniz? Kahvenizi şekersiz ve sütsüz olarak tüketerek kahveden alacağınız verimi yükseltirken aldığınız kalori oranını da düşürebilirsiniz.
Aynı zamanda doğru oranlarda tüketiminin kalp sağlığını koruması, kahveyi en iyi seçeneklerden biri haline getiriyor.
Enerjinizi yerine getirecek olan kahveyi bir yağ yakıcı içecek haline getirmek de mümkün.Türk Kahvenize ekleyeceğiniz kakao ve tarçın kilo vermenizi hızlandıracak olan bir karışıma dönüşürken aynı zamanda lezzetli bir seçenek haline gelecektir.
Not: Hamileyseniz ya da herhangi bir sağlık probleminiz varsa kullanım öncesi bir uzmana başvurmanız önerilir.
Tarçın; Vücuttaki şekerin daha hızlı yakılmasını sağlarken aynı zamanda kan şekerini düzenleyerek ani şeker dengesizliklerini engeller ve kendinizi daha tok hissetmenizi sağlar.
Hindistan cevizi yağı; Yağ depolama oranını azaltarak yağ yakımını hızlandırabilecek bir yapıya sahiptir.
Kakao; Uzun süre tokluk hissi sağlayan kakao ile iştah kontrolü sağlanabilir. İçerdiği kalsiyum ile kemik gelişimine katkı da bulunurken, kas kütlesini arttırmaya ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Damar tıkanıklığına iyi gelen kakao tam bir kalp dostudur.
KAHVENİN İÇİNE BİR ÇAY KAŞIĞI EKLEMEK YETERLİ
İŞTE O TARİF:
1 çay kaşığı Türk Kahvesi
1 çay hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı kakao
HAZIRLANIŞI: Bütün malzemeleri karıştırın ve orta boy fincan ile su ekleyerek kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.