Saç bakımının doğal sırrı: Besliyor ve güçlendiriyor

ARGAN YAĞININ SAÇA ZARARI VAR MI?

Argan yağının saça zararı var mı? sorusu da herkes tarafından merak ediliyor. Argan yağının saça olumsuz etkisi yok denecek kadar azdır.

Saç için çok fazla faydası olan argan yağının kullanım süresine ve miktarına dikkat etmek gerekir.

Argan yağını saça gereğinden fazla uyguladığınızda saçların aşırı yağlanmasına sebebiyet verebilirsiniz. Bu sebeple haftada en fazla 3 kez argan yağının kullanımı sağlıklı bir saça kavuşmak için yeterlidir.