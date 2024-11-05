Saç bakımının doğal sırrı: Besliyor ve güçlendiriyor

Argan yağı, saç bakımında derinlemesine nemledirme sağlayan, E vitamini açısından zengin bir doğal iksirdir. Yıpranmış saçların doğal sırrı argan yağında saklı. İşte, Argan yağı saça nasıl uygulanır? Argan yağı nasıl kullanılır? Tüm merak edilenler…
Sağlıklı saçlara sahip olmak her kadının hayâli... Saçlar dış etkenlere karşı güçsüzleştiğinde ve doğru bakım uygulamaları yapılmadığında yıpranır. Yıpranan saçlar cansız ve sağlıksız görünür.
Düzenli olarak Argan yağı kullanarak sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olabilirsiniz. Argan yağının saça faydalarını merak ediyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atın.
ARGAN YAĞININ SAÇA FAYDALARI
Dökülen, yıpranan, elektriklenen ve güçsüz saçlar için argan yağı gönül rahatlığı ile kullanılabilir.
Argan yağının saça faydaları şöyle;
Argan yağı saçtaki elektriklenmeyi almaya yardımcı olur.
Saç köklerini besler.
Argan yağı saç hücrelerinin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.
Yıpranan saçları kısa sürede onarır.
Argan yağı saç dökülmesini azaltır.
Saç tellerini nemlendirir.
Saçtaki keratin miktarını yükseltir.
Saçın elastikiyetini arttırır.
Argan yağı, saçların kökten uca güçlenmesini sağlar.
ARGAN YAĞI SAÇA NASIL UYGULANIR?
Saç bakımı için argan yağını çok kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. Bazı doğal yağları saçlarınıza sürdüğünüzde daha sonra şampuanla saçlarınızdan arındırmanız gerekir. Ancak argan yağını saçlarınızı yıkadıktan sonra da uygulayabilirsiniz.
Argan yağını saça eşit miktarda sürmeniz gerekir. Eğer dipten uca argan yağı sürdüyseniz 30-35 dakika bekledikten sonra saçlarınızı yağdan arındırmanız gerekir. Aksi halde saçınızda yağlanma meydana gelebilir.
Argan yağını banyo sonrasında az miktarda sadece saç uçlarına uyguladığınızda saçtan arındırmanız gerekmez.
ARGAN YAĞI NE KADAR SÜRE KULLANILIR?
Argan yağından etkili sonuç alabilmeniz için düzenli kullanmanız gerekir. Argan yağını saçınıza dipten uca sürdüğünüzde 30-35 dakikadan fazla saçınızda bekletmemeniz gerekir.
Argan yağını haftada 2 ya da 3 kez saçlarınıza masaj yaparak uygulamanız gerekir.
Eğer argan yağı saça sık uygulanır ve bekletme süresi uzarsa saçta yıpranma ve yağlanma meydana gelebilir. Bu sebeple argan yağını saça uygularken aşırıya kaçmamak gerekir.
ARGAN YAĞININ SAÇA ZARARI VAR MI?
Argan yağının saça zararı var mı? sorusu da herkes tarafından merak ediliyor. Argan yağının saça olumsuz etkisi yok denecek kadar azdır.
Saç için çok fazla faydası olan argan yağının kullanım süresine ve miktarına dikkat etmek gerekir.
Argan yağını saça gereğinden fazla uyguladığınızda saçların aşırı yağlanmasına sebebiyet verebilirsiniz. Bu sebeple haftada en fazla 3 kez argan yağının kullanımı sağlıklı bir saça kavuşmak için yeterlidir.