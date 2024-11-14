Sağlığınız için doğal bir mucize! Turpu nasıl tüketmeliyiz?

TURP TÜKETMENİN FAYDALARI

-İçerdiği antioksidan bileşikler ile kansere karşı koruma sağlamaya yardımcı olur.

-İçerdiği kükürtlü bileşikler sayesinde safra akışını hızlandırır. Kükürtlü birleşiklerin, karaciğer sağlığını koruduğu bilinmektedir.

-Safra salgısı üzerindeki olumlu etkisi ile sindirimi kolaylaştırır.

-İdrara çıkışı hafif dereceli hızlandırır, ödem çözücü etki gösterir.

-Düşük glisemik indeksli (kan şekerini yavaş yükselten) ve yüksek posalı olduğu için şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir sebzedir.

-Lif içeriği yüksek olduğu ve fitosterol içerdiği için kan kolesterolünü azaltıcı etki gösterir.

-Lif içeriği ve içerdiği glukosinolat birleşikleri ile kalın barsak kanseri başta olmak üzere, kansere karşı koruma sağladığı düşünülmektedir.

-Düşük kalorili olduğu için diyet yapanlar için uygundur.