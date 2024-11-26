Mikroplastikler kalp ve damarlarımızda birikiyor !

Plastik, hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Evlerimizde, iş yerlerinde, okullarda; hatta giydiğimiz kıyafetlerde bile mikroplastik parçacıkları bulmak mümkün. Son yıllarda yapılan bir araştırma, plastiklerin yalnızca çevremizde değil, vücudumuzda da ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Özellikle plastiklerin kalp sağlığımızı nasıl etkileyebileceği konusunda önemli bulgular ortaya çıktı.

Yapılan bir çalışmada, tıkanmış arterlerden çıkarılan yağ birikintilerinde mikroplastik parçalarına rastlandı. Peki, bu ne anlama geliyor?

MİKROPLASTİKLER

Mikroplastikler, genellikle gözle görülmeyecek kadar küçük plastik parçacıklarıdır.

Bu parçacıklar, özellikle plastik ürünlerin doğada bozunması sonucu ortaya çıkar. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, mikroplastiklerin yalnızca çevremizde değil, vücudumuzda da biriktiğini gösteriyor.

Örneğin, bu parçacıklar plasenta, karaciğer ve kalp gibi organlarda bile bulunabiliyor. Yani mikroplastikler, vücudumuzun her yerinde olabiliyor ve bu da ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor.

YENİ ARAŞTIRMALAR

İtalya'da yapılan bir araştırma, tıkanmış arterlerinden cerrahi operasyonla çıkarılan yağ birikintilerinde mikroplastiklere rastlandığını ortaya koydu. Napoli'deki Campania Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, 257 hasta üzerinde yaptığı bir çalışmada, arterlerden çıkarılan plakların yüzde 60'ında polietilen ve yüzde 12'sinde polivinil klorür (PVC) gibi plastiklerin bulunduğunu belirledi.

KALP SAĞLIĞIMIZ

Bu mikroplastiklerin vücudumuzda birikmesinin, kalp sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği düşünülüyor.

Araştırmalar, mikroplastiklerin kalp hücrelerinde iltihaplanmaya ve oksidatif strese yol açabileceğini, bu durumun da kalp fonksiyonlarını bozabileceğini gösteriyor.

Üstelik mikroplastiklerin kalp atış hızını değiştirmesi ve kalpte yara izlerine yol açması da mümkün. Bu bulgular, plastik kirliliğiyle bağlantılı sağlık risklerini daha ciddi bir şekilde ele almamıza neden olabilir.

Çalışmada, mikroplastik bulunan yağ plakları çıkarılan hastaların, felç geçirme, kalp krizi ya da herhangi bir nedenden dolayı ölüm riskinin daha yüksek olduğu görüldü. Bu risk, plaklarında mikroplastik olmayan hastalarla kıyaslandığında tam 4,5 kat daha fazla.

NE YAPMALIYIZ?

Eğer mikroplastiklerin sağlığımıza olan etkilerini en aza indirmek istiyorsak, plastik kullanımını azaltmak çok önemli. Tek kullanımlık plastik ürünlerden kaçınmak, geri dönüşüm oranını artırmak, plastik üretimi ve tüketimiyle ilgili farkındalığı yükseltmek, sağlığımızı korumaya yardımcı olabilir.

1.Tek Kullanımlık Plastikten Kaçının : Plastik torba, streç film ve tek kullanımlık tabaklar yerine, kumaş torbalar, silikon kapaklar ve cam kavanozlar kullanarak plastik atığınızı azaltabilirsiniz.

2.Cam ve Paslanmaz Çelik Tercih Edin : Plastik yerine cam, paslanmaz çelik ya da bambu ürünler kullanın. Cam kavanozlar, paslanmaz çelik çatal-bıçaklar ve bambu tabaklar uzun ömürlü ve çevre dostudur.

3.Plastik Şişe Yerine Su Filtreleri Kullanın : Plastik su şişeleri yerine, su filtresi veya cam şişe kullanarak plastik tüketiminizi azaltabilirsiniz.

4.Yerel Pazarlardan Alışveriş Yapın : Plastik ambalajlardan kaçınmak için yerel pazarlardan taze ürünler alabilir, bez torbalarla alışveriş yapabilirsiniz.

Bu basit değişikliklerle, mutfakta plastik tüketimini azaltabilir ve sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım atabilirsiniz. Ayrıca, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmak da kalp sağlığını destekleyebilir ve vücudun mikroplastiklere karşı daha dayanıklı olmasına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, mikroplastiklerin vücudumuzda biriktiğini bilmek, sağlığımıza olan etkilerini anlamak için önemli bir adımdır. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiği kesin, ancak mikroplastiklerin kalp sağlığımız üzerindeki potansiyel etkileri göz önüne alındığında, plastik kirliliğiyle mücadele etmek, daha sağlıklı bir yaşam için atılacak önemli bir adımdır.