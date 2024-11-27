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Haberler Sağlık Kış aylarının soğuk algınlığı savaşçısı mandalina! Mandalinanın faydaları neler?

Kış aylarının soğuk algınlığı savaşçısı mandalina! Mandalinanın faydaları neler?

Bağışıklığı güçlendirici etkisiyle bilinen, C vitamini deposu mandalina kış aylarında sıklıkla tüketiliyor. Hastalıklardan korumasının yanı sıra az kalorili olmasıyla da diyet listelerinin vazgeçilmezi olan mandalinanın diğer faydaları da merak ediliyor. İşte detaylar...

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Kış aylarının soğuk algınlığı savaşçısı mandalina! Mandalinanın faydaları neler?

Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi mandalina raflardaki yerini aldı.Turunçgillerin önemli bir üyesi olan mandalinanın soğuk algınlığı riskini azalttığını hemen hepimiz biliyoruz. Ancak mandalinanın toplumda az bilinmekle birlikte birçok faydası daha var.

Kış aylarının soğuk algınlığı savaşçısı mandalina! Mandalinanın faydaları neler?

Stres ve kötü beslenme gibi etmenler kişinin bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve birçok hastalığa kolayca yakalanmasına zemin hazırlayabiliyor. Mandalina anti-inflamatuar A ve C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, hastalık riskini düşürüyor.

Kış aylarının soğuk algınlığı savaşçısı mandalina! Mandalinanın faydaları neler?

Mandalina hücresel hasar sürecini baskılayarak birçok kanser türünden korunmaya katkı sağlıyor. Mandalinanın içerdiği fito-kimyasallar vücutta anti-kanserojen rol oynuyor. Anti-kanserojen bileşikler normal hücrelerin kanserleşmesini ve tümörlerin büyümesini engellemeye yardımcı oluyor.

Kış aylarının soğuk algınlığı savaşçısı mandalina! Mandalinanın faydaları neler?

Mandalina oldukça düşük glisemik indekse sahip. 2 küçük boy mandalina (100 gr) yaklaşık 53 kalori ve 2,1 gram posa içeriyor. Bu özelliği ile 1 porsiyon mandalina kan şekerini aniden yükseltmiyor, içinde bulunan meyve şekeri kana yavaş yavaş karışıyor. Ancak fazla tüketmek kan şekerinin yükselmesine neden olacağından aşırıya kaçmamak, taze sıkılmış da olsa suyu yerine posasıyla yemek şart.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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