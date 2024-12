Grip ve nezleden koruyan 5 çay

İşte günlük hayatımızda kolayca tüketebileceğimiz, bizi gribe ve soğuk algınlığına karşı koruyan en iyi bitkisel çaylar...

EKİNAZYA: Soğuk algınlığına karşı en iyi korumalardan biri ekinezya. İçerdiği glukoproteinler bağışıklık sistemini koruyor. Ancak ekinezyanın hasta olmadan önce tüketilmesi gerekiyor. Ekinezya, bağışıklığı, tüketilmeye başladıktan 2-3 hafta sonra korumaya başlar. Belli bir düzende tüketilmesi gerekir.

IHLAMUR ÇAYI: Enfeksiyon ağız ve boğaz bölgesindeyken savunma sağlar. İltihap giderici özelliği vardır. Hastalıklara sebep olan mikropların terleme yoluyla vücuttan atılmasını sağlar. Acı biberle karıştırılıp tüketilmesi terlemenin şiddetini artırır.İçerdiği müsilaj sayesinde boğaz tahrişini, flavanoitler sayesinde ise tahriş olan boğazın onarılmasını sağlar.

ADAÇAYI: Soğuk algınlığına iyi gelen ve bağışıklığı güçlendiren adaçayı ile naneden yapılan çay vücut ısısının yükseltilmesine ve terlemeye yardımcı olur. Vücudun kendini onarmasını ve yenilemesini destekler.

KUŞBURNU ÇAYI: Limonun 60 katı kadar fazla C vitamini içeren kuşburnu meyvesinin soğuk algınlığından korumada ve iyileşmesinde içerdiği C vitamini sayesinde olduğu bilinmektedir. Yapısında bol miktarda bulunan C vitamini, polifenoller ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Vücut direncini artırıyor. Sinir sisteminde, hücre yenilenmesinde fayda sağlıyor

YEŞİL ÇAY: Bilimsel olarak yeşil çay tüketmek, soğuk algınlığı riskini azaltır.

Hasta olmadan önce tüketilmesi, grip ve soğuk algınlığına karşı korunmanıza yardımcı olur.