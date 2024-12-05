Çatlayan dudaklar için etkili çözüm! Evde nasıl dudak kremi yapılır?

LAVANTA YAĞI VE JOJOBA YAĞI İLE YATIŞTIRICI BAKIM

Lavanta yağı, yatıştırır ve sakinleştirici etkisiyle öne çıkar. Dudaklarınızdaki çatlakların kısa sürede iyileşmesini sağlar. Jojoba yağı ise doğal bir nemlendirici olarak dudaklarınıza yumuşaklık kazandırır. Bir çay kaşığı jojoba yağı ve birkaç damla lavanta yağını karıştırın, bir süre bekletin ve dudaklarınıza uygulayın. Ayrıca, bu karışımın etkileyici kokusunu da göz ardı etmemek lazım.