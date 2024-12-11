Hoş olmayan ayakkabı kokularına son! Ayakkabı kokusu nasıl giderilir?

Ayakkabı kokusunu önlemek için su ile sirkeyi karıştırabilir ve ayakkabının içine birkaç damla şeklinde sıkabilirsiniz. Sirkeli su ile hem ayakkabıyı temizlemiş olursunuz hem de ayakkabı kokusunun önüne geçersiniz.

Talaş da ayakkabı kokusunun engellenmesin de kullanılan ürünlerdir. Bir avuç talaşı bir peçeteye sararak ayakkabının içinde 1 gün bekletirseniz kokunun azaldığını görürsünüz.