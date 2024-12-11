Hoş olmayan ayakkabı kokularına son! Ayakkabı kokusu nasıl giderilir?

Ayakkabı kokusunun önüne geçmek için hem ayak sağlığına dikkat etmek hem de ayakkabının temiz olmasını sağlamak gerekir. Bu sayede ayak kokularının önlenmesi mümkündür.
AYAKKABI KOKUSU NASIL GİDERİLİR?
Ayakkabı kokusunun karbonat ile ortadan kaldırılması mümkündür. Doğal bir çözüm olan karbonat koku baskılayıcıdır.
Gece ayakkabının içine karbonat serperek kokuları önlemek mümkündür. Daha sonra karbonatları silkeleyerek ayakkabınızı temizleyebilirsiniz
Bebek pudrası da aynı karbonat gibi koku giderici özelliğe sahiptir ve geceleri ayakkabınızın içine pudra dökerek kokunun yok olmasını sağlayabilirsiniz.
Pudra ayrıca terlemeyi azalttığından ayakkabıyı giymeden önce ayağınıza pudra dökerseniz bu da kokunun azalmasını sağlar.
Çay ağacı yağı da ayakkabı kokusunun ortadan kalkması için doğal bir yöntemdir. Koku olan ayakkabının içerisine birkaç damla çay ağacı yağı dökerek kokuyu giderebilirsiniz. Çay ağacı yağı ayrıca sterilize etme özelliğine sahip olduğu için ayakkabının temizlenmesine de yardımcı olur.
AYAKKABI KOKUSU NEDEN OLUR?
Ayakkabı kokusunun birden fazla farklı nedeni olabilir. Genellikle ayağın terlemesinden kaynaklanan ayakkabı kokuları uzun süre giyilen ayakkabılarda olabilir. Uzun süre giyilen ayakkabılarda bakteri oluşur ve biriken bu bakteriler de sonrasında kötü kokuya sebebiyet verebilir.
Ayakta olan mantar gibi hastalıklar da hem ayak kokusuna hem de ayakkabı kokusuna neden olur. Bu nedenle ayakkabı kokusunun önüne geçmek için öncelikle ayak bakımını daha sonra da ayakkabı bakımını iyi yapmak gerekir.
NASIL ÖNLENEBİLİR?
Ayak kokusu sosyal ortamda önemli olduğundan ayakkabının kokmasını engellemek gerekir.
Eğer ayakkabı ayaktaki bazı hastalıklardan kaynaklanıyorsa bunun için doktora gidilmesi önerilir. Fakat terlemeden ya da ayakkabıdan kaynaklı bir koku varsa bunun doğal yöntemlerle azaltılması ve engellenmesi mümkündür.
Ayakkabı kokusunu önlemek için su ile sirkeyi karıştırabilir ve ayakkabının içine birkaç damla şeklinde sıkabilirsiniz. Sirkeli su ile hem ayakkabıyı temizlemiş olursunuz hem de ayakkabı kokusunun önüne geçersiniz.
Talaş da ayakkabı kokusunun engellenmesin de kullanılan ürünlerdir. Bir avuç talaşı bir peçeteye sararak ayakkabının içinde 1 gün bekletirseniz kokunun azaldığını görürsünüz.
Ayakkabı kokusu için tercih edilen yöntemlerden biri de kahvedir. Kahvenin koku emici özelliği olduğundan bir keseye kahve doldurarak ayakkabınızın içine koyarsanız kokunun gittiğini fark edersiniz.