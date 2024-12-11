Marshmallow’un gizemi çözüldü: Tatlı bir bitkiden geliyor

Popüler ve geleneksel bir Amerikan ikramı olan marshmallow kızartması, açık alev üzerinde yapılır. Marshmallow çubuk veya şişin ucuna yerleştirilir ve çok az ısıtılır. Bu, karamelize bir dış kabuk altında, sıvı ve erimiş bir tabaka oluşturur. Kızartılmış marshmallow bütün olarak yenilebilir veya dış tabakası ayrı olarak ta tüketilebilir ve marshmallow tekrar kızartılır..