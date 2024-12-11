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Marshmallow’un gizemi çözüldü: Tatlı bir bitkiden geliyor

Yaz aylarında beyaz, pembe, kırmızı ve sarı çiçekleriyle göz kamaştıran Hatmi Çiceği, yol kenarlarında yetişen mütevazı bir bitki olmasının ötesinde, marshmallow yapımında kullanılmasıyla da büyük bir değer taşıyor. Kurutulabilen yapısıyla çay yapımında da tercih edilen bu doğal güzellik hem sağlık hem de lezzet sunuyor. Peki, marshmallow nedir, nasıl yapılır? Marshmallow bitkisi nasıldır? Tüm detaylar…

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Marshmallow’un gizemi çözüldü: Tatlı bir bitkiden geliyor

Özellikle çocukların severek tükettiği, rengarenk, yumuşacık marshmallow (Marşmelov) nedir hiç düşündünüz mü?.

Marshmallow’un gizemi çözüldü: Tatlı bir bitkiden geliyor

MARSHMALLOW NASIL YAPILIR?

Marshmallow şeker veya mısır şurubu, çırpılmış yumurta akı, jelatin, arabik gum, renk maddeleri ve lezzetlendiricilerin çırpılarak süngerimsi bir kıvama getirilmesiyle yapılan tatlılardır..

Marshmallow’un gizemi çözüldü: Tatlı bir bitkiden geliyor

Eskiden bu tatlı lezzet ''Marsmallow'' isimli bitkiden elde edilirdi. Geleneksel tarifte jelatin yerine çalı gibi bir bitki olan (Althaea officinalis) marshmallow bitkisinin zamklı köklerindeki ekstrakt kullanıldı.

Marshmallow’un gizemi çözüldü: Tatlı bir bitkiden geliyor

Bu bitkinin kullanımı tatlıya adını verdi, fakat günümüzde bu bitki marshmallow'un üretimi için artık kullanılmıyor. Marshmallow bitkisinin suyuyla yapılan tatlılar eski tarihlere dayanır.

Marshmallow’un gizemi çözüldü: Tatlı bir bitkiden geliyor

Mısırlılar ve Romanlar'ın marshmallow'un kökleriyle ve balla birlikte yapılan tatlıları kullandıklarının göstergeleri vardır. Ticari marshmallow 19. yüzyılın sonlarının bir yeniliğidir.

Marshmallow’un gizemi çözüldü: Tatlı bir bitkiden geliyor

MARŞMELOV NASIL TÜKETİLİR?

Marshmallow, çocuklar ve yetişkinler arasında aynı şekilde ünlüdür ve sade veya yanında bir şeyle birlikte yenilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde veya başka yerlerde, marshmallow sıklıkla sıcak çikolata ya da kahvede eritilir veya içine daldırılır..

Marshmallow’un gizemi çözüldü: Tatlı bir bitkiden geliyor

Popüler ve geleneksel bir Amerikan ikramı olan marshmallow kızartması, açık alev üzerinde yapılır. Marshmallow çubuk veya şişin ucuna yerleştirilir ve çok az ısıtılır. Bu, karamelize bir dış kabuk altında, sıvı ve erimiş bir tabaka oluşturur. Kızartılmış marshmallow bütün olarak yenilebilir veya dış tabakası ayrı olarak ta tüketilebilir ve marshmallow tekrar kızartılır..

Marshmallow’un gizemi çözüldü: Tatlı bir bitkiden geliyor

Amerika'ya özgü bir spesiyalite de, küçük çocuklar arasında ünlü olan, çok tatlı, yumuşak, marshmallow benzeri bir ürün olan marshmallow kreması veya marshmallow fluff'dır.

Marshmallow’un gizemi çözüldü: Tatlı bir bitkiden geliyor

MARSHMALLOW BİTKİSİ NASILDIR?

Marshmallow (Marsh Mallow, veya yaygın olarak marshmallow), Althaea officinalis, Avrupa'nın büyük bir bölümüne özgü olan bir çalıdır. Bitki 1m yüksekliğe kadar büyüyebilir. Bitkinin yaprakları ve kökleri eski zamanlardan beri gıda olarak kullanılmaktadır. Kökler, oldukça kalın, zamklı bir tabakayla ayırt edilir.

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