Marshmallow’un gizemi çözüldü: Tatlı bir bitkiden geliyor

Özellikle çocukların severek tükettiği, rengarenk, yumuşacık marshmallow (Marşmelov) nedir hiç düşündünüz mü?.
MARSHMALLOW NASIL YAPILIR?
Marshmallow şeker veya mısır şurubu, çırpılmış yumurta akı, jelatin, arabik gum, renk maddeleri ve lezzetlendiricilerin çırpılarak süngerimsi bir kıvama getirilmesiyle yapılan tatlılardır..
Eskiden bu tatlı lezzet ''Marsmallow'' isimli bitkiden elde edilirdi. Geleneksel tarifte jelatin yerine çalı gibi bir bitki olan (Althaea officinalis) marshmallow bitkisinin zamklı köklerindeki ekstrakt kullanıldı.
Bu bitkinin kullanımı tatlıya adını verdi, fakat günümüzde bu bitki marshmallow'un üretimi için artık kullanılmıyor. Marshmallow bitkisinin suyuyla yapılan tatlılar eski tarihlere dayanır.
Mısırlılar ve Romanlar'ın marshmallow'un kökleriyle ve balla birlikte yapılan tatlıları kullandıklarının göstergeleri vardır. Ticari marshmallow 19. yüzyılın sonlarının bir yeniliğidir.
MARŞMELOV NASIL TÜKETİLİR?
Marshmallow, çocuklar ve yetişkinler arasında aynı şekilde ünlüdür ve sade veya yanında bir şeyle birlikte yenilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde veya başka yerlerde, marshmallow sıklıkla sıcak çikolata ya da kahvede eritilir veya içine daldırılır..
Popüler ve geleneksel bir Amerikan ikramı olan marshmallow kızartması, açık alev üzerinde yapılır. Marshmallow çubuk veya şişin ucuna yerleştirilir ve çok az ısıtılır. Bu, karamelize bir dış kabuk altında, sıvı ve erimiş bir tabaka oluşturur. Kızartılmış marshmallow bütün olarak yenilebilir veya dış tabakası ayrı olarak ta tüketilebilir ve marshmallow tekrar kızartılır..
Amerika'ya özgü bir spesiyalite de, küçük çocuklar arasında ünlü olan, çok tatlı, yumuşak, marshmallow benzeri bir ürün olan marshmallow kreması veya marshmallow fluff'dır.
MARSHMALLOW BİTKİSİ NASILDIR?
Marshmallow (Marsh Mallow, veya yaygın olarak marshmallow), Althaea officinalis, Avrupa'nın büyük bir bölümüne özgü olan bir çalıdır. Bitki 1m yüksekliğe kadar büyüyebilir. Bitkinin yaprakları ve kökleri eski zamanlardan beri gıda olarak kullanılmaktadır. Kökler, oldukça kalın, zamklı bir tabakayla ayırt edilir.