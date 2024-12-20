’Sürekli üşüyorum’ diyenler dikkat! Uzmanı o vitamine dikkat çekti

İç Hastalıkları (Dâhiliye) Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakani Hazar, üşüme hakkında açıklamalarda bulundu. Üşüme veya titremenin, vücudun sıcaklığını ayarlamaya çalışması sonucunda olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Hazar, "Örneğin soğuk ve rüzgârlı bir sokakta yürümek üşümeyi tetikler ve vücut çekirdek sıcaklığını yükseltmenin bir yolunu arar. Vücudun verdiği bu reaksiyon üşüme ve titreme şeklinde kendini gösterir. Bu üşüme genellikle ateşsiz ve kısa sürelidir" diye konuştu.

'DIŞ ETKENLER SONUCU VÜCUT ISISI HIZLA DÜŞEBİLİR'

Üşütmenin, vücudun normal ısı dengesinin bozulması durumu olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Hazar, "Genellikle soğuk hava, ıslaklık veya rüzgâr gibi dış etkenler sonucu vücut ısısının hızla düşmesiyle ortaya çıkar. Bu durum, vücudun ısı üretme ve koruma mekanizmalarının yetersiz kaldığı durumlarda görülür" şeklinde konuştu.

'FARKLI HASTALIKLAR ÜŞÜMEYİ TETİKLEYEBİLİR'

Farklı hastalıkların üşüme hissi oluşturabileceğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Hazar, "Solunum yolu, mide-bağırsak ve idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, hipotiroidi, romatolojik hastalıklar, mineral eksiklikleri, kalp-damar hastalıkları, diyabet, böbrek hastalıkları ve hipotermi üşüme hissi oluşturabilir. Üşüme vücutta yeteri kadar D vitamini bulunmadığında olabilir. Yorgunluk, kemik ve kaslarda güç kaybı, vücut ağrısı, üşüme, uykusuzluk ve yaraların daha geç iyileşmesi görülen semptomlardır" dedi.