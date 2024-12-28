Mantar yerken aman dikkat! Zehirlisi ölüme kadar götürüyor

"BİR LEZZET UĞRUNA RİSKE GİRMEYİN"

Aydınlı, doğada bulunan ve zehirli olmadığından emin olunmayan mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Zehirli mantarlar çok ciddi şekilde akut karaciğer yetmezliğine sebep olabiliyor. Karaciğer enzimlerini bir anda yükselttiği için şuur bulanıklığına, solunum yetmezliğine sebep oluyor ve ölüme kadar gidebiliyor. Bunlar toplandığında genellikle ailecek yenildiği için yani çocuklar, anne baba, daha büyükler hepsinde karaciğer yetmezliği gelişebiliyor. Bazen aynı aileden 4-5 kişi, aynı anda ciddi akut karaciğer yetmezliğiyle karşı karşıya kalabiliyor. Birine organ bağışı gerektiğinde ailenin hiçbirinden organ alınamıyor."

Emin olunan ya da kültür mantarının tüketilmesi gerektiği önerisinde bulunan Aydınlı, "Mantar zehirlenmesinin elbette tedavileri var. Ancak yoğun bakımda tedavi yapılabiliyor. Çok riskli ve sıkıntılı bir iş. Bence bir lezzet uğruna riske girmeyin." diye konuştu.