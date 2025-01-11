Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi artış

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, üst solunum yolu enfeksiyonlarında artışa dikkat çekip, açıklamalarda bulundu.

İLK 72 SAAT ÖNEMLİ

Prof. Dr. Alper Şener, "1-2 ay öncesine nazaran enfeksiyon olgularının yarı yarıya artmış olduğunu görüyoruz. Özellikle başvuruların çoğunluğunda kas, eklem ağrısı, burun ve geniz akıntısı, burun tıkanıklığını sık görmeye başladık. Bunların ciddi bir kesiminin Covid 19 ya da influenza A ya da B olduğunu düşünüyoruz. Rastgele seçtiğiniz olgularda özellikle influenza tipleri, grip tipleri, enterovirüs, adenovirüs gibi çeşitli virüs faktörleri ve viral etkenler mevcut. Bunlar içerisinde özellikle yaşlılarda hele hele aşılanmadıysa antiviral tedavi başlamazsa, influenzayı ayırt etmek önemli. Çünkü grip dediğimiz tablo erken dönemde ilk 72 saatte alacağınız antiviral tedaviyle özellikle akciğer inmesini engelliyoruz. Çünkü özellikle 65 yaş üstü hasta grubunda, viral pnömoniler ağır geçebiliyor. Ağır geçen tabloyla birlikte kişiler, yoğun bakıma yatacak kadar ağır klinik tablolarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Maalesef ki şu an gündelik yoğun bakıma yatacak kadar ağır viral yaşanan olgularla karşı karşıyayız. Bir kısmı hastane içerisinde yatıyor. Bir kısmıysa yoğun bakıma yatacak kadar ağır klinik tablolarla karşı karşıyayız" dedi.