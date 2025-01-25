Armutun faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer şifa saçıyormuş...

Düşük kalori değerine sahip olan armut, potasyum, folat, lif niasin ile A, C ve K vitamin ve mineralleri yanı sıra, antioksidan kaynağıdır. Flavonoid, karotenoid gibi bitkisel bileşiklerde içerir.
Armutlar, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından güçlüdür. Armut, iltihapla savaşma, bağırsak ve kalp sağlığını destekleme, hastalıklara karşı koruma, kilo vermeye yardımcı olma ve kabızlığı geçirme gibi faydalar içerir. Armut ayrıca kan şekerini kontrol etmeye ve tip 2 diyabetİ önlemeye yardım eder, felç riskini düşürür.