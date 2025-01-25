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Haberler Sağlık Armutun faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer şifa saçıyormuş...

Armutun faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer şifa saçıyormuş...

Kış aylarının favori meyvesi olan armut meğer şifa saçıyormuş. Çok bilinmeyen faydalarıyla kendine has tadıyla karşımıza çıkan armut kilo kaybından kalp hastalıklarına iyi geliyor. Faydaları bununla kalmayan armut birçok rahatsızlığa veya vitamin, mineral eksikliğe iyi geliyor. İşte armutun faydaları...

HABER MERKEZİ

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Armutun faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer şifa saçıyormuş...

Düşük kalori değerine sahip olan armut, potasyum, folat, lif niasin ile A, C ve K vitamin ve mineralleri yanı sıra, antioksidan kaynağıdır. Flavonoid, karotenoid gibi bitkisel bileşiklerde içerir.

Armutlar, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından güçlüdür. Armut, iltihapla savaşma, bağırsak ve kalp sağlığını destekleme, hastalıklara karşı koruma, kilo vermeye yardımcı olma ve kabızlığı geçirme gibi faydalar içerir. Armut ayrıca kan şekerini kontrol etmeye ve tip 2 diyabetİ önlemeye yardım eder, felç riskini düşürür.

Armutun faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer şifa saçıyormuş...

Armutun faydaları şunlardır:

Armut bağırsak sağlığını iyileştirir ve hazmı kolaylaştırır
Kan basıncı üzerinde düzenlemeye yardım eder
İltihabı azaltabilir
Diyabeti önler
Serbest radikallerle mücadele eder
Kalp sağlığının korur
Kemik dokusunun güçlendirilmesine yardımcı olur
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Cilt sağlığını destekler
Mide ve akciğer kanserlerine karşı koruyucu destek sağlar

Armutun faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer şifa saçıyormuş...

ARMUT SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR

Armut bağırsak bakterilerini besleyen ve bağırsak sağlığını iyileştiren pektin adı verilen çözünür bir lif içerir. Lifler sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzenleyerek bağırsak hareketliliğini iyileştirir.

İltihabı hafifletir

Armut, iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilen flavonoid olarak bilinen antioksidanlar açısından zengindir.

Kan şekeri seviyelerini düzenler

Armutun sahip olduğu antosiyanin ve lif gibi bileşikler vücudun karbonhidratları parçalaması ve emmesi için daha fazla zaman tanır. Bu şekilde diyabet riskini, özellikle tip 2 diyabet riskini azaltabilir.

Armutun faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer şifa saçıyormuş...

Serbest radikallerle mücadele eder

Armutlar meyvesi C vitamini, K vitamini ve bakır gibi vitamin ve mineraller yanı sıra yüksek düzeyde antioksidan içerir. Bu besin maddeleri vücudun serbest radikallerin etkilerine karşı koymasına yardım eder.

Kalp sağlığını korur

Armut C vitamini ve antioksidanlar yanı sıra potasyum gibi kalbe faydalı olan besin maddeleri içerir, diğer yandan armutta bulunan lifler kan basıncını ve kolesterolü düşürmeye yardım ederek alp hastalıkları riskini azaltır.

Kemik dokusu ve kemik sağlığını güçlendirir

Armut kemik yapısının korunmasında ve güçlenmesinde önemli etkileri olan bakır, kalsiyum, fosfor, bor, manganez ve magnezyum yanı sıra K vitamini içerir. Bunlar kemikler için oldukça önemli olan kalsiyumun emilimini kolaylaştırarak kemik sağlığına destek olurlar.

Armutun faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer şifa saçıyormuş...

Bağışıklığı güçlendirir

Armut, bakır, lif, C vitamini, potasyum ve K vitamini açısından oldukça zengindir. C vitamini bağışıklık sağlığı ve demir emilimi için önemlidir. Ayrıca bağışıklık fonksiyonunun iyileştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli faydalarla ilişkilendirilen bir tür çözünür lif olan pektin açısından zengindir.

Kansere karşı korur

Armutlar, antikanser özellikler gösterdiği bilinen antosiyanin ve klorojenik asit gibi bileşikler içerirler. Armut kansere karşı koruma sağlayan antosiyanin ve klorojenik asit içerir. Yine kansere karşı koruma sağlayan flavonoid açısından da zengindir. Flavonoidler ile ilgili yapılan bir araştırma bu antioksidanın meme ve yumurtalık kanserlerine karşı da koruma sağlayabileceğini öne sürmektedir.

Cilt sağlığını destekler

Armut, A vitamini açısından zengin bir meyvedir. A vitamini cildi, saçı ve tırnak sağlığını korumaya yardım eder.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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