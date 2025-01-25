Armutun faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer şifa saçıyormuş...

Serbest radikallerle mücadele eder

Armutlar meyvesi C vitamini, K vitamini ve bakır gibi vitamin ve mineraller yanı sıra yüksek düzeyde antioksidan içerir. Bu besin maddeleri vücudun serbest radikallerin etkilerine karşı koymasına yardım eder.

Kalp sağlığını korur

Armut C vitamini ve antioksidanlar yanı sıra potasyum gibi kalbe faydalı olan besin maddeleri içerir, diğer yandan armutta bulunan lifler kan basıncını ve kolesterolü düşürmeye yardım ederek alp hastalıkları riskini azaltır.

Kemik dokusu ve kemik sağlığını güçlendirir

Armut kemik yapısının korunmasında ve güçlenmesinde önemli etkileri olan bakır, kalsiyum, fosfor, bor, manganez ve magnezyum yanı sıra K vitamini içerir. Bunlar kemikler için oldukça önemli olan kalsiyumun emilimini kolaylaştırarak kemik sağlığına destek olurlar.