“Uyku düzenini takviye ile koruyun”

KULAK, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı ve Uyku Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, mevsim değişikliklerinin uyku sağlığına etkisini anlattı. Fidan, "Yeterli ve kaliteli uyku, beyin fonksiyonları, bağışıklık sistemi, duygusal durum ve fiziksel sağlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir" dedi.

Prof. Dr. Vural Fidan

Fidan, mevsim değişikliklerine uyum sağlamak için uygulanabilecek stratejilerle ilgili olarak, "Kış aylarında daha kısa günler ve az güneş ışığına maruz kalma nedeniyle D vitamini takviyesi almak, uyku düzenini korumak için önemli olabilir. Bu stratejilerin kullanılması mevsimsel değişikliklere uyum sağlayarak uyku kalitesini ve genel sağlığı olumlu yönde etkilemektedir" diye anlattı.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK BESLENMEDEN GEÇİYOR

BESLENME ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, sağlıklı hayatın sürdürülmesi için mevsimine uygun sağlıklı beslenme ile ideal kilonun korunmasının önemli olduğunu söyledi. Güngör, "Bu aylarda havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, pırasa, maydanoz gibi sebzelerin, portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tercih edilmesi önerilmektedir. Ayrıca E vitamini kaynakları olan kuru baklagiller ve kuruyemişlerde yeterli ve dengeli biçimde günlük beslenmede bulunmalıdır. Haftada 2-3 kez kurubaklagiller tüketilmelidir" diye konuştu.

OMEGA-3 VİTAMİNİ YAŞLANMAYI YAVAŞLATIYOR

BİLİM insanları yaptıkları bir çalışmada, düzenli olarak Omega- 3 vitamini almanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını tespit etti. Araştırmada, günde bir gram Omega-3 vitamini alan söz konusu kişilerde biyolojik olarak yaşlanmanın, almayan kişilere göre 4 aya kadar azaldığı görüldü. Bilim insanları, D vitamini takviyesi yapan ve haftada en az 3 kez 30 dakika boyunca egzersiz yapan kişilerde, daha büyük fayda sağladığına işaret etti. Araştırmanın sonuçları, Nature Aging dergisinde yayımlandı.