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Kıymeti bilinmiyor! Kırmızı pancarın öyle faydaları var ki...

Tam da mevsimi olmasına rağmen sofralarımızda hak ettiği ilgiyi göremeyen kırmızı pancarın öyle bir faydaları var ki... Rengini veren pigmenti, posası, suyu hepsi ayrı faydalara sahip. İşte kırmızı pancarın sağlığımıza olan faydaları...

HABER MERKEZİ

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Kıymeti bilinmiyor! Kırmızı pancarın öyle faydaları var ki...

Hem yaprakları hem de kökü tüketilebilen pancar, pazı ve ıspanak ailesine aittir. Yapraklarının acı bir tadı olan pancarın, kökü tatlı olarak bilinir. Pancar tüm yıl boyunca bulunabilmektedir. Beyaz pancar ile çeşitli yemekler yapılabilirken, kırmızı pancarın içeriğinde bulunan ve pancara canlı rengini veren güçlü bir antioksidan olan betalain sayesinde kansere karşı savaşma özelliği bulunmaktadır. Pancarın yaprakları ve kökleri, hücre hasarlarıyla savaşarak, kalp hastalığı riskini azaltan antioksidanlarla doludur.

Kıymeti bilinmiyor! Kırmızı pancarın öyle faydaları var ki...

KIRMIZI PANCARIN FAYDALARI NELERDİR?

Kırmızı pancar, kalorisi ve yağ oranı düşük, vitamin ve mineral açısında oldukça zengin bir besindir. İçeriğindeki folat, manganez bakır açısından önemli bir kaynaktır. Kırmızı pancar beyin, kalp ve sindirim sistemi sağlığını destekler, antiinflamatuar olup iltihapları hafifletmeye yardımcı olabilir ve kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatacak bileşenlere sahiptir.

Kırmızı pancarı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Tansiyonu kontrol altında tutarak kan basıncını düşürür
İçeriğindeki karbonhidrat sayesinde atletik performansı artırır
Beyin sağlığına fayda sağlar
Zengin lif yapısından dolayı kilo kaybını destekler
Kırmızı pancarın içinde yer alan demir anemiyi önler
Vücuttaki iltihabın azalmasına yardımcı olur
Sindirim sağlığını iyileştirir ve bağırsakları korur

Kıymeti bilinmiyor! Kırmızı pancarın öyle faydaları var ki...

KIRMIZI PANCARIN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Kırmızı pancar fazla tüketildiği durumlarda aşağıdaki sorunlara sebep olabilir. Kırmızı pancarın yan etkileri şu şekilde sıralanabilir:

İdrarın pembeye dönmesine sebep olabilir. Bu durum bir sağlık sorunu olmasa da, demir eksikliğinizin olabileceğinin göstergesi olarak görülebilir.
Kırmızı pancar, oksalata içerdiğinden fazla tüketildiğinde böbrek ve mesane taşlarına neden olabilmektedir.
Bazı kişiler kırmızı pancar tükettiklerinde alerji belirtileri olan kızarıklık, kurdeşen, kaşıntı ve hatta titreme geliştirebilir.
Kırmızı pancarın tansiyonu düşürme etkisi sebebiyle, tansiyon ilaçları kullanan kişiler, tüketmeden önce uzman doktora danışabilir.
Hamile kadınlar, nitrata duyarlı olabilecekleri için yüksek düzeyde nitrat içeren kırmızı pancarın tüketiminden kaçınmalıdır
Aşırı kırmızı pancar tüketimi, yüksek lif içeriği nedeniyle hazımsızlığa, mide rahatsızlığına, gevşek dışkıya ve gaza neden olabilir.

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