Bu vitaminleri kullanırken dikkat! Toksik etki yaratabilir

Bilinçsiz vitamin kullanımının yalnızca teşhisi geciktirmekle kalmayıp aynı zamanda bazı durumlarda toksik etkilere de neden olabileceğini belirten Sönmez, "Fazla miktarda alınan yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K) vücutta birikerek toksisiteye sebep olabilir. Örneğin, aşırı D vitamini kullanımı kalsiyum yüksekliğine ve böbrek hasarına neden olabilir. Aşırı A vitamini kullanımı saç dökülmesi, tırnak ve cilt lezyonlarına ve karaciğer hasarına neden olabilir. Vitamin ve mineral takviyeleri belli bazı hastalıklar ve klinik durumlarda kullanılabilir ancak yaygın olarak kullanılması ve önerilmesi yanlıştır. Sağlıklı kişiler genellikle dengeli bir beslenme ile günlük vitamin ihtiyacını karşılayabilir. Eğer bir eksiklik şüphesi varsa mutlaka doktor kontrolünde gerekli testler yapılmalı ve eksikliği tespit edilen vitamin ve mineral öngörülen miktar ve sürede alınmalıdır. Bilinçsiz kullanılan vitamin ve mineraller yarardan çok zarar getirebilir" dedi.

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