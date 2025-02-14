Bu vitaminleri kullanırken dikkat! Toksik etki yaratabilir

Günümüzde birçok kişi bağışıklığını güçlendirmek veya kendini daha enerjik hissetmek amacıyla düzenli olarak vitamin ve mineral takviyeleri kullanıyor. Ancak uzmanlar, bilinçsiz ve gereksiz vitamin kullanımının sağlık açısından riskler barındırdığını vurguluyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Alper Sönmez, rastgele vitamin ve mineral kullanımının sanıldığı kadar masum olmadığını belirterek, bilinçsiz kullanılan takviyelerin bazı hastalıkların teşhisini geciktirebileceğini ve hatta ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.