Kilo verememenizin sebebi B12 eksikliği olabilir

B12 VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

B12 vitamininin doğada sadece hayvansal gıdalarda bulunan önemli bir vitamin olduğunun altını çizen Dyt. Karataş, bu nedenle özellikle vejetaryen ve vegan bireylerin yeterli alımı sağlamak için alternatif çözümler bulması gerektiğini hatırlattı. Karataş, B12 açısından zengin besinleri şöyle sıraladı:



"Et ve et ürünleri: Kırmızı et (sığır, kuzu, dana eti), karaciğer (özellikle sığır ve kuzu karaciğeri), böbrek gibi sakatatlar, tavuk ve hindi eti.



Deniz ürünleri: Somon, ton balığı, uskumru, sardalya ve alabalık gibi yağlı balıklar, karides, midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri.



Süt ve süt ürünleri: Tam yağlı süt, yoğurt ve beyaz peynir, kaşar peyniri ve gouda gibi fermente peynirler.



Yumurta: Özellikle yumurta sarısı yüksek miktarda B12 vitamini içerir ancak, tamamen bir B12 kaynağı olarak yeterli olmayabilir.



Güçlendirilmiş (zenginleştirilmiş) gıdalar: Vegan ve vejetaryen bireyler için, B12 ile zenginleştirilmiş bitkisel bazlı besinler önemli bir alternatiftir. B12 ile güçlendirilmiş kahvaltılık gevrekler, bitkisel sütler (badem sütü, soya sütü, yulaf sütü), B12 ile zenginleştirilmiş besin mayası."