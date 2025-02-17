Kilo verememenizin sebebi B12 eksikliği olabilir

Diyetisyen Melisa Karataş, B12 vitamininin enerji üretiminde, sinir sistemi sağlığında ve yağ metabolizmasında önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Diyetisyen Karataş B12 vitamini eksikliğinde kişilerde yorgunluk, halsizlik ve odaklanma problemlerinin yanı sıra kilo verme sürecinin de yavaşladığını belirtti.
"B12 EKSİKLİĞİ KAS KAYBINA YOL AÇARAK YAĞ ORANININ ARTMASINA NEDEN OLABİLİR"
B12 vitamininin, vücutta yağ yakımına yardımcı olan enzimlerin çalışmasını desteklediğini belirten Diyetisyen Karataş, "Eğer B12 seviyeleri düşükse, metabolizma yavaşlar ve vücut daha az enerji harcar. Bu da kilo vermeyi zorlaştırır. Ayrıca, B12 eksikliği kas kaybına yol açarak yağ oranının artmasına neden olabilir" diye konuştu.