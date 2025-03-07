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Haberler Sağlık Öksürüğü anında kesiyor! İşte papatya çayının faydaları...

Öksürüğü anında kesiyor! İşte papatya çayının faydaları...

Sakinleştirici özelliği ile bilinen papatya çayı tam bir şifa kaynağı. Mide hastalıklarına iyi geldiği bilinen bu çay aynı zamanda egzama ve cilt problemlerini de gideriyor. İşte papatya çayının bilinmeyen faydaları...

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Giriş Tarihi:

Öksürüğü anında kesiyor! İşte papatya çayının faydaları...

Sakinleştirici özelliği ve uykusuzluğu iyi gelmesiyle sevilerek tüketilen papatya çayının faydaları saymakla bitmiyor. Aşırı tüketimininde bazı reaksiyonlara yol açabilen papatya çayı düzenli tüketiminde pek çok hastalığa kalkan olabiliyor. İşte papatya çayının faydaları...

Öksürüğü anında kesiyor! İşte papatya çayının faydaları...

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI

Papatya çayının en bilinen özelliği sinirleri gevşetmesi ve uykusuzluğa iyi gelmesidir.
Sindirimi kolaylaştırır, mide kramplarına ve ağrıları geçirir.
Diş ağrılarını hafifletir. Diş sorunu yaşıyorsanız, papatya çayı ile gargara yapabilirsiniz.
Cildi güzelleştirir ve canlı bir görünüm sağlar. Papatya çayını bir cilt toniği gibi kullanabilir, yüzünüzü silebilirsiniz.
Göz kapaklarında meydana gelen iltihaplanmaları tedavi eder.
Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Sinüzit, nezle gibi bir hastalık yaşıyorsanız, papatya çayının buharını solumak iyileşmenize yardım edecektir.
Kan şekerini dengeler.
Regl ağrılarına, sırt ve bel ağrılarına iyi gelir.

Öksürüğü anında kesiyor! İşte papatya çayının faydaları...

PAPATYA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Papatya çayı için ihtiyacınız olan malzemeler, eczane ya da aktardan temin edebileceğiniz kurutulmuş papatya, su ve isteğe göre bal ile limon.

1 su bardağı kaynamış suya 2 tatlı kaşığı kurutulmuş papatya ekleyin ve yaklaşık 3 dakika demlendirin. Ardından çiçekleri süzün ve dilerseniz bal ile limon dilimi ilave edin.

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