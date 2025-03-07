Öksürüğü anında kesiyor! İşte papatya çayının faydaları...

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI
Papatya çayının en bilinen özelliği sinirleri gevşetmesi ve uykusuzluğa iyi gelmesidir.
Sindirimi kolaylaştırır, mide kramplarına ve ağrıları geçirir.
Diş ağrılarını hafifletir. Diş sorunu yaşıyorsanız, papatya çayı ile gargara yapabilirsiniz.
Cildi güzelleştirir ve canlı bir görünüm sağlar. Papatya çayını bir cilt toniği gibi kullanabilir, yüzünüzü silebilirsiniz.
Göz kapaklarında meydana gelen iltihaplanmaları tedavi eder.
Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Sinüzit, nezle gibi bir hastalık yaşıyorsanız, papatya çayının buharını solumak iyileşmenize yardım edecektir.
Kan şekerini dengeler.
Regl ağrılarına, sırt ve bel ağrılarına iyi gelir.