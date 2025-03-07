Öksürüğü anında kesiyor! İşte papatya çayının faydaları...

PAPATYA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Papatya çayı için ihtiyacınız olan malzemeler, eczane ya da aktardan temin edebileceğiniz kurutulmuş papatya, su ve isteğe göre bal ile limon.

1 su bardağı kaynamış suya 2 tatlı kaşığı kurutulmuş papatya ekleyin ve yaklaşık 3 dakika demlendirin. Ardından çiçekleri süzün ve dilerseniz bal ile limon dilimi ilave edin.