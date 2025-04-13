Diyetimi bozmam bir öfkeye bakıyor!

Beslenme ve diyet uzmanı Mehlika Öktem diyor ki...

Diyet yapmak, genellikle fiziksel sağlığımızı iyileştirmek için aldığımız bir karar olarak başlar. Ancak, birçok insanın deneyimlediği gibi, bu süreç duygusal iniş çıkışlarla doludur. Bu kararlı adımlarla gittiğiniz yol, diğer yanda dış faktörlerin ya da içsel huzursuzlukların sizi zorlamasıyla birden bire sarsılabilir. Ve çoğu zaman, bu dışsal uyarıcılara verdiğimiz tepki, diyeti bozmamıza sebep olur. Bugün, "diyeti bozmak bir öfkeye bakar" diyorum.

Çünkü diyeti bozmamıza genellikle ruh halimizin ve stresin etkisi vardır. Hepimizin hayatında, özellikle son yıllarda yaşadığımız toplumsal ve ekonomik zorluklar, ilişkilerdeki gerginlikler veya iş yerindeki stresler gibi unsurlar, ruh halimizi etkileyebilir ve bazen bu durumlar, sağlıklı alışkanlıklarımızdan sapmamıza yol açar. Hepimiz bir şekilde "Tam düzenim oturmuştu, diyetime uyuyordum, ama bir anda canımı sıkacak bir şey oldu" deriz. Ve işte tam bu noktada, içsel bir öfke ya da hayal kırıklığı bizi tetikler ve diyeti bozmak için bahaneler üretmeye başlarız. Ama unutmayalım ki, bir anlık öfke ya da huzursuzluk, bizim en önemli değerimiz olan sağlığımızı tehlikeye atmak için yeterli bir neden olmamalı.

GEÇİCİ BİR DUYGUYA CEVAP

Hepimizin iş, aile ya da toplumla ilgili zaman zaman zorlayıcı deneyimleri oluyor. Bu duygular bizi bazen öfkeye sürükleyebilir. Ve işte o öfke, anlık rahatlama arayışıyla birlikte, "birkaç çikolata, birkaç kurabiye" gibi kaçamakları beraberinde getirebilir. Ama bu geçici rahatlamayı takiben gelen suçluluk duygusu, ne yazık ki daha da yıkıcıdır. "Bir kere bozdum, zaten bugün hiçbir şeyin önemi yok" düşüncesiyle, diyeti bir kenara atmak kolaydır. Ancak şunu unutmayın ki, kimse tek bir kaçamakla verdiği kilonun tamamını geri almaz.

DERİN BİR NEFES ALIN

Zorluklar karşısında, kendimizi daha da kötü hissetmek, diyeti bozmak için bir bahane aramak yerine, bir adım geri çekilmek, derin bir nefes almak ve durumu bir an için sorgulamak çok daha sağlıklıdır. Kendinize hatırlatın: Diyetinizi bozmadan önce, stresle başa çıkmak için başka yollar var. Öfkeniz, öfkeniz olduğu yerde kalmalı. Bu, bir kavanoz şekerin, bir pizza diliminin ya da 3 top dondurmanın sizin ruh halinizi iyileştiremeyeceğini anlamak demektir. Gerçek rahatlama ve huzur, sadece sizin kendiniz için en doğru olan seçimden geçer.

MOTİVASYONUNUZU BULUN

Evet, belki bugün diyeti bozdunuz. Bu, dünyanın sonu değil. Hata yapabiliriz. Ancak önemli olan bu hatanın ardından kendimizi nasıl toparlayacağımızdır. Unutmayın hepimiz insanız. Robotların bile hata yaptığı bu devirde duygusal bir varlık olan insanın hata yapması en doğalı. Ama diyetimizi bozduğumuzda, bir şekilde yeniden yolumuza devam etmenin gücünü bulmalıyız. Kendinize şu soruyu sorun: Neden başladım?

Kendi motivasyon kaynağınızı hatırlayın. Sağlıklı yaşamak, daha enerjik olmak, kilolarınızla barış yapmak, psikolojik destek... Bunlar, kendiniz için verebileceğiniz en değerli kararlar. Birkaç günlük moral bozukluğunun, uzun vadeli sağlıklı alışkanlıklarınızı engellemesine izin vermeyin.

Unutmayın, diyeti sürdürebilmek, sadece fiziksel değil, zihinsel bir süreçtir de. Zor bir gün geçirdiğinizde, tüm diyeti bozmak yerine, o anı daha güçlü bir şekilde atlatmak, aslında gerçek güçtür. Öfkeyi yatıştırmak, stresle başa çıkmak, duygusal yeme dürtüsüne karşı koymak bir başarıdır. Diyetiniz, sadece bedeninizin değil, aynı zamanda ruhunuzun da bir yansımasıdır. Sağlık, sadece kilo kaybı değil, aynı zamanda zihin ve bedenin uyum içinde olması demektir.

KENDİNİZİ SUÇLAMAYIN

Sonuç olarak, zor zamanlarda beslenme anlamında daha dikkatli olmalıyız. Kendimize karşı nazik ve sabırlı olmak, hatalarımızı düzeltmek ve yeniden başlamak, yolumuza devam etmemizi sağlar. Kendinizi suçlamayın, sadece derin bir nefes alın, toparlanın ve bir adım daha atın. Diyetinizin bir parçası olmak, sadece fiziksel değil, duygusal sağlığınızı da önemseyen bir karar almayı gerektirir. Her yeni gün, yeni bir fırsattır. Öfkenizle değil, sağlığınızla devam edin. Unutmayın, bir adım geriye gitmek, iki adım ileri gitmek içindir. Yavaş yavaş ama emin adımlarla hedefinize ulaşabilirsiniz. Şimdi, yeniden başlamak için en iyi zaman!