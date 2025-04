Teknoloji kullanımı demansa kalkan olabilir

YENİ bir araştırma, yaşlı bireylerin düzenli teknoloji kullanımıyla demans riskini yüzde 58'e kadar azaltabileceğini ortaya koydu. Sosyal medya, akıllı cihazlar ve dijital etkileşimler zihinsel sağlığı destekliyor. ABD'nin Texas eyaletinden araştırmacılar, 50 yaş üstü 411 binden fazla kişinin yer aldığı 57 farklı çalışma incelendi. Çalışma sonuçları, düzenli teknoloji kullanımının bilişsel bozulma riskini yüzde 58 oranında azalttığını gösterdi.

BİLİŞSEL SAĞLIĞA FAYDALI

Ayrıca, bu bireylerde zamanla gözlemlenen zihinsel gerileme oranının yüzde 26 ila yüzde 34 arasında daha düşük çıktığı kaydedildi. Her çalışmada farklı dijital alışkanlıklar incelendi. Kimileri akıllı telefon kullanımına, kimileri ise sosyal medya etkileşimlerine odaklandı. Ancak meslek, eğitim seviyesi ve sosyoekonomik durum gibi faktörler kontrol edildiğinde bile, teknolojiyle temas halinde olmanın koruyucu etkisinin sürdüğü görüldü. Texas'taki Baylor Üniversitesi'nden sinir bilimci Michael Scullin yaptığı açıklamada, "Her gün teknolojilerin bizi nasıl etkilediğine dair olumsuz yorumlar duyuyoruz. Ancak veriler, bu tür genellemelerin her zaman doğru olmadığını gösteriyor" dedi. Texas Üniversitesi'nden nöropsikolog Jared Benge ise "Verilerimiz, yaşlı bireylerin teknoloji aracılığıyla bağ kurmalarının bilişsel sağlık açısından büyük faydalar sağlayabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

HÜNNAP MEYVESİ İLE KANINIZI YENİLEYİN

DOĞAL beslenmenin önemi her geçen gün daha çok fark edilirken, kadim meyveler yeniden gündemi meşgul etmeye başladı. Bunlardan biri de yüzyıllardır halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap. Hünnap Antioksidan ve C vitamini açısından son derece zengindir. Hünnap, serbest radikalleri ve zararlı maddeleri etkisiz hale getirir. Bu özellikleri sayesinde vücuttan toksinlerin atılımını kolaylaştırır. Hünnap, içerdiği yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde kan dolaşımını desteklerken, kirli kanın temizlenmesine de yardımcı olur.

SAĞLIKLI YAŞAMIN YENİ TRENDİ YEMLİK OTU ŞİFA SAÇIYOR

İÇ Anadolu Bölgesi'nin doğasında kendiliğinden yetişen ve sağlık açısından pek çok faydası bulunan yemlik otu, bu yıl da pazarlarda yerini aldı. Oldukça besleyici olan bu özel bitki, vatandaşların hasretle beklediği doğal bir lezzet haline geldi. Yemlik otu, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve sindirim sistemini düzenlemesi ile bilinir. Yemlik otu, özellikle C vitamini açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.