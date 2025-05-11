  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Sağlık Basit sandığınız diş eti şişmesi, löseminin ilk belirtisi olabilir

Basit sandığınız diş eti şişmesi, löseminin ilk belirtisi olabilir

Diş eti şişmesi, kanama, kötü ağız kokusu ve dişlerde sallanma gibi belirtiler çoğu zaman basit bir diş eti iltihabı zannedilerek önemsenmiyor. Ancak Prof. Dr. Birkan Taha Özkan'ın dikkat çektiği çarpıcı araştırma sonuçlarına göre, bu belirtiler bazen ölümcül bir kan hastalığı olan Akut Miyeloid Lösemi'nin (AML) erken habercisi olabiliyor. Diş etinde anormal büyüme ve kanamalar, lösemik hücrelerin doğrudan diş eti dokusunu istila etmesinden kaynaklanabiliyor.

İHA

Giriş Tarihi:

Basit sandığınız diş eti şişmesi, löseminin ilk belirtisi olabilir

Şiddetli diş eti büyümesi, kanayan diş etleri ve dişlerin sallanması, kötü ağız kokusu. Çoğu zaman basit bir diş eti iltihabı zannedip geçiştiriyoruz. Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, yeni bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarına dikkat çekiyor: Şiddetli diş eti hiperplazisi (dişeti şişmesi), bazen akut miyeloid löseminin (AML) erken habercisi olabiliyor.

Basit sandığınız diş eti şişmesi, löseminin ilk belirtisi olabilir

DİŞ ETİ BÜYÜMESİ YALNIZCA KÖTÜ AĞIZ HİJYEN KAYNAKLI DEĞİL!
Bilimsel araştırmalar ışığında, diş eti büyümesi şikayetiyle başvuran 16.364 hasta arasında yapılan taramada, 117 kişide ciddi diş eti büyümesi saptandı. Daha da çarpıcısı, bu hastaların yüzde 1,7'sinde doğrudan AML tanısı kondu. Diş etlerinde anormal büyümenin, sadece iltihap veya kötü ağız hijyeninin sonucu olmadığını, bazen kan hücresi kanserinin ilk sessiz alarmı olabileceğini vurguladı. AML, özellikle 65 yaş üstünde görülme sıklığı artan, hayatı tehdit eden bir hematolojik malignite türü. Bu hastalıkta, kemik iliğinde normal kan hücresi üretimi durur ve yerini anormal lösemik hücrelere bırakır. Bu süreç ağızda, özellikle diş etlerinde büyüme, şiddetli kanama ve dişlerde gevşeme gibi erken belirtilerle kendini gösterebilir.

Basit sandığınız diş eti şişmesi, löseminin ilk belirtisi olabilir

Prof. Dr. Birkan Özkan bu konuda şöyle uyarıyor:
"Diş eti büyümesi sadece diş taşı veya diş eti iltihap kaynaklı değildir. Bazı vakalarda, lösemik hücrelerin doğrudan diş etine yerleşmesiyle oluşan bir reaksiyondur. Bu durum, diş etlerinde şişmeye, aşırı kanamaya ve hatta dişlerin yerinden oynamasına sebep olabilir. Erken teşhis edilmediğinde ise hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabilir."

ÇENE KEMİĞİ ERİMESİ VE DİŞ KAYBINA DİKKAT!
Dişlerin sallanmasının sadece diş kaybı anlamına gelmediği, diş etindeki lösemik infiltrasyon, zamanla çene kemiğine kadar ilerleyerek çene kemiğin yapısını da çökertiğini anlatan Prof. Dr. Birkan Özkan, bu hastalarda gözlemlenen kritik belirtileri şöyle sıraladı:

Basit sandığınız diş eti şişmesi, löseminin ilk belirtisi olabilir

"Diş etlerinde kırmızı-mor renkli, halka şeklinde şişlikler, en ufak dokunuşta bile durmayan dişeti kanamaları, inatçı hiç geçmeyen kötü ağız kokusu, dişlerde sallanma ve çene kemiğinde hızlı erime, ağız içinde tekrarlayan enfeksiyonlar ve iyileşmeyen yaralar. Bağışıklık sistemi zaten lösemi nedeniyle çökmüş durumdayken, ağız içi enfeksiyonlar vücudun tamamına yayılarak ölümcül sepsis (kan zehirlenmesi) riskini artırıyor. Bir başka deyişle, başlangıçta yalnızca bir diş eti kanaması gibi görülen durum, tedavi edilmezse tüm vücudu etkisi altına alarak geri dönüşü olmayan yıkımlara yol açıyor. AML, hızlı ilerleyen ve ölüm oranı çok yüksek bir kanser türüdür.

Erken evrede teşhis edildiğinde kemoterapi ve kemik iliği nakli gibi yöntemlerle yaşam şansı artırılabilir. Ancak diş eti belirtileri gözden kaçırıldığında ve hastalık vücutta yaygınlaştığında, tedavi çoğunlukla işe yaramaz hale gelir. Bu nedenle diş etinde olağan dışı bir büyüme, kanama, renk değişikliği veya dişlerde anormal hareketlilik gözlemleyen herkesin mutlaka ileri tetkiklerden geçmesi gerekiyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA