Tropikal fırtınalar kalp damar hastalığı şikayetlerini artırdı

YENİ bir araştırmada, tropikal fırtınaların ardından kalp ve damar hastalıkları şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısında artış gözlendi.

Araştırmada, kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastaneye başvuruların arttığı, bu artışın tropikal fırtınalardan yaklaşık 2 ay sonra zirveye ulaştığı ve vaka sayılarındaki yükselişin 6 aya kadar devam ettiği belirlendi.

GÖZARDI EDİLEN 5 YAYGIN KOLON KANSERİ BELİRTİSİ

KOLON kanseri, erken teşhisle tedavi şansı oldukça yüksek olan hastalıklar arasında yer alsa da, sinsi ilerlemesi nedeniyle çoğu zaman geç fark ediliyor.

İşte genellikle göz ardı edilen 5 yaygın belirti: Sürekli ishal, kabızlık gibi belirtiler, parlak kırmızı ya da koyu renkli kan, gaz veya stres kaynaklı zannedilen karın krampları, hızlı kilo kaybı ve yeterince uyumanıza rağmen sürekli kendinizi halsiz hissediyorsanız, bu anemiye ve dolaylı olarak kolon kanserine işaret ediyor olabilir.

ANNE SÜTÜ, ŞEFKAT KÖPRÜSÜ OLUŞTURUYOR

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Tülin Gökmen Yıldırım, "Anne sütü, anne ile bebek arasında bir şefkat köprüsü oluşturuyor" dedi.

Prof. Dr. Tülin Gökmen Yıldırım, her yıl 1-7 Ağustos tarihleri arasında emzirme ile ilgili konularda farkındalığı artırmak ve tüm dünyada anne sütü ile beslenmeyi desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla kabul edilen Dünya Emzirme Haftası'nda değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de anne sütünün önemini anlatmak adına çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Yıldırım, "Dünyada birçok ülkede UNICEF'in ve Dünya Sağlık Örgütü'nün katkılarıyla emzirmenin önemi vurgulanmakta ve bu hafta kutlanmaktadır. Ülkemizde anne sütünü teşvik edici, destekleyici eğitimler veriliyor, önemi anlatılıyor. Anne sütü yeni doğan bir bebeğin en temel hakkıdır. Doğar doğmaz alabileceği en güzel şey, anne sütüdür" dedi.