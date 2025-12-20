Sabahları yorgun uyanma, kas ağrıları... Nedeni D vitamini eksikliği olabilir

Soğuk havalarla birlikte kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesi, D vitamini kaynağı olan güneşten yeterince yararlanamamasına neden oluyor. Bu durum, özellikle kış aylarında D vitamin eksikliğinin daha sık görülmesine yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nilufar İmanlı, D vitamini vücut için hayati bir hormon olduğunu dile getirdi.

'BELİRTİLERİ SESSİZ OLABİLİR'

D Vitamini eksikliğinin her zaman belirgin şikayetlerle ortaya çıkmadığını belirten Dr. İmanlı, "Sabahları yorgun uyanma, kas ve eklem ağrıları, kas krampları, sık geçirilen viralenfeksiyonlar ve bu enfeksiyonların ağır seyretmesi D vitamin eksikliğinin habercisi olabilir. Aynı zamanda duygu durum dalgalanmaları ve depresif ruh hali de bu tabloya eşlik edebilir" dedi. D vitamini en ekonomik ve en etkili kaynağının güneş olduğunun altını çizen Dr. İmanlı, "Bunun yanında somon, ton balığı, palamut, yumurta sarısı ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ürünleri de besin yoluyla destek sağlayabilir" diye konuştu.