DSÖ'den 'hantavirüs' açıklaması: 3 vaka tahliye edildi!

Yolcuların ve mürettebatın sağlık durumunun yakından izlendiğini aktaran Ghebreyesus, gemideki ve daha önce karaya çıkmış olan yolcular için takip süreçlerinin ilgili ülkeler ve ulusal sağlık otoriteleriyle iş birliği içinde başlatıldığını kaydetti. Sürece katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür eden Ghebreyesus, mevcut aşamada genel halk sağlığı riskinin düşük kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Nisan ayı başında Arjantin'den yola çıkan gemide şimdiye kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği ve yaşamını yitirenlerin Hollandalı bir çift ve bir Alman vatandaşı olduğu bildirilmişti. Uzmanlar, söz konusu vakalarda virüsün nadir görülen ve insandan insana bulaşabilen 'Andes' varyantı olması ihtimalini değerlendiriyor.





HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, öncelikli olarak fare ve benzeri kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşan viral bir hastalıktır. Virüs taşıyan hayvanların idrar, dışkı veya tükürükleriyle doğrudan temas edilmesi ya da bu kalıntıların havaya karışıp solunması yoluyla bulaşır. Covid-19 veya grip gibi hastalıkların aksine, hantavirüsün insandan insana bulaşması son derece nadir görülen bir durumdur. Erken belirtileri arasında yorgunluk, ateş, kas ağrıları ve mide bulantısı bulunurken, hastalığın ilerlemesi durumunda ciddi solunum yolu rahatsızlıklarına (Hantavirüs Pulmoner Sendromu) yol açabilmektedir.