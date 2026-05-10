Haberler Sağlık Bu yiyecekleri asla tekrar ısıtmayın! Uzmanlar uyarıyor: Ciddi sağlık riski taşıyor

Yoğun günlük yaşamda dünden kalan yemekleri tekrar ısıtıp tüketmek, birçok kişi için pratik bir yöntem olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, her yemeğin yeniden ısıtmaya uygun olmadığı konusunda uyarıyor. Bazı besinler ikinci kez ısıtıldığında yalnızca besin değerini kaybetmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlığa zararlı olabilecek bileşiklerin oluşmasına da yol açabiliyor. Peki hangi besinler risk taşıyor? İşte tekrar ısıtılmaması gereken besinler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Bazen yemekleri fazla yaparak ertesi güne de kalmasını isteriz ancak ikinci kez ısıtılıp yenilen bazı yemekler besin zehirlenmelerine ve sindirim zorluğuna neden olabiliyor. İşte ikinci kez ısıtıldığında sağlığımız için tehdit oluşturan yemekler...

ISPANAK
Ispanak çok yüksek ısıda tekrar ısıtılmaması gereken yiyeceklerden birisi. Hem içerisindeki sebze zararlı kimyasallara dönüşebiliyor hem de vitamin değerini kaybederek sadece ot tüketilmesine neden oluyor.

TAVUK
Salmonella bakterisinin en çok ürediği ortam tavuktur. Bu nedenle tavuk çok dikkatli saklanmalı ve tüketildikten sonra çok uzun süre bekletilmemeli hatta dışarıda hiç bekletilmemelidir. Toksinlerin çoğalmaması için de yeniden ısıtılması tavsiye edilmez.

KEREVİZ
Bağışıklık sistemine çok iyi gelen kerevizin sürekli ısıtılması toksinlerin çoğalmasına ve yemeğin acılaşmasına neden olabilir. Bu nedenle en fazla düşük ısıda ılıyana kadar ısıtılabilir.

PATATES
Patates kolay filizlenebilen bir gıdadır. Bu nedenle iyi saklanmalı ve pişirildikten sonra hemen bayatlayabileceği için hızlı tüketilmelidir.

MANTAR
Normalde de dikkatli tüketilmesi gereken bir gıda olan mantar, pişirildikten sonra çok fazla bekletilmemeli ve yeniden ısıtılmamalıdır.

YUMURTA
Tavukta olduğu gibi ısıtıldığında protein yapısında değişime uğrayan yumurta, yumurta içeren yemekler ve yumurtalı soslar gıda zehirlenmesine sebep olabiliyor.

PİRİNÇ
Hızlı bayatlayabilen pirinç, yeniden ısıtıldığında nişasta oranı artar ve sindirimi zorlaştırır. Bu nedenle pirincin yeniden ısıtılması tavsiye edilmez.

