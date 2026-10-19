Kalbinizin gizli düşmanı: Yüksek kolesterol! Belirti vermeden ilerleyebiliyor

Uz, 'Kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL, fazla miktarda biriktiğinde damar duvarlarında plak oluşumuna neden olur. Bu durum, damar sertleşmesi olarak bilinen ateroskleroz, kalp krizi ya da felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İyi kolesterol olarak bilinen HDL, fazla kolesterolü dokulardan ve dolaşımdan alıp karaciğere taşıyarak vücuttan atılmasını sağlar. Bu nedenle, HDL düzeylerinin yüksek olması, kalp sağlığı için olumlu bir işaret olarak kabul edilir.' ifadelerini kullandı.

Özellikle LDL tip kolesterol yüksekliğinin, kalp-damar hastalıkları riskini artıran en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkati çeken Uz, 'Ateroskleroz, damarların elastikiyetini kaybedip sertleşmesine ve daralmasına yol açar. Bu durum, kan akışını sınırlayarak kalp krizine, inmelere neden olabilir. Kalbi besleyen koroner damarların tıkanması, kalp krizine yol açabilir. Kolesterolün kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi sadece yüksek seviyelerde değil, aynı zamanda HDL ve LDL oranındaki dengesizliklerde de görülür. LDL'nin yükselmesi ve HDL'nin düşük olması, risk faktörlerini daha da artırır.' değerlendirmesinde bulundu.