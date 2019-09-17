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Meğer tek celsede boşanmış!

Meğer tek celsede boşanmış!
Giriş Tarihi: 17.9.2019

Çelik'in eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi. Taraflar bir TV programında bu iddiaları yalanladı.

Avukat Çağla Gizem Çelik'in eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi. Taraflar bir TV programında bu iddiaları yalanladı. Çiftin geçen yıl kasım ayında ayrıldıkları öğrenildi. Ahmet Kural'ın menajeri; 'Çağla Hanım 20.11.2018 tarihinde karışlıklı anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır' açıklamasını yaptı. Avukat Çağla Gizem, bir dönem Ahmet Kural'ın avukatlığını da yaptı.

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