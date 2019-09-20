Bu sergi kaçmaz

İzmir Alsancak’taki Arkas Sanat Merkezi, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Pablo Picasso’nun eserlerine ev sahipliği yapıyor. 5 Ocak 2020’ye kadar açık kalacak sergi, İzmirlilerden büyük ilgi görüyor. Sergi, Salı-Pazar 10.00 ile 18.00 arasında ziyaret edilebiliyor

İzmir Alsancak'taki Arkas Sanat Merkezi, 20. yüzyılın en büyük sanatçılarından İspanyol ressam Pablo Picasso'nun sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Paris Picasso Müzesi, Fondation Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel'de yer alan Kontaxopoulos- Prokopchuk Koleksiyonu'ndan 83 eserin olduğu sergide; sanatçının yazarlar, şairler ve müzisyenler gibi pek çok sanatçıyla sürdürdüğü yakın bağları belgeleyen fotoğraflar da yer alıyor.



ÇOK YÖNLÜ, RENGARENK BIR PICASSO



Büyüleyici tabloların yer aldığı Picasso & Gösteri Sanatı sergisinde; Picasso'nun sanat yaşamını derinden etkileyen gösteri dünyasının kapıları aralanıyor. Sergi direktörü Müjde Unustası; "Picasso'nun yaşamına ve ona ilham veren yerlere uzanan projede Türkiye'yi temsilen yer alan Arkas Sanat Merkezi olarak, sanatçının bütün yaşamına nüfuz eden gösteri sanatına olan tutkusu çevresinde bir sergi kurguladık. Bu kurgu sayesinde çok yönlü kişiliğiyle rengarenk bir Picasso tanıyacağız" dedi. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi ücretsiz olarak, 5 Ocak 2020'ye kadar gezilebilecek. Ayrıca sergi Salı-Pazar 10.00- 18.00, Perşembe günleri ise 10.00- 20.00 arasında ziyaret edilebilecek.



MİNİKLERE ÖZEL ATÖLYELER



Picasso: Gösteri Sanatı sergisi kapsamında minikleri de unutmayan Arkas Sanat Merkezi, 5-7 ve 8-10 yaş gruplarına özel Cumartesi günleri düzenlenen atölyelerde çocuklar eğitmenleri eşliğinde öncelikle sergiyi gezecek, Picasso'nun eserleri arasında ilerlerken hem sanatçıyı hem de eserlerinin hikayelerini dinleyecekler. Ardından atölyeye geçerek hayal dünyalarını kağıtlara aktarıp, Picasso'dan aldıkları ilhamla kendi eserlerini yaratacaklar. Hafta içi ise okul gruplarına özel sergi gezisi ve grup çalışmaları yapılacak.