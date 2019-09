Güçlü bağışıklık korkusuz bir kış!

Şu sıralar en çok endişelendiğiniz nokta; güneşli, sıcak yaz günlerinin yerini yağmurlu ve soğuk sonbahara bırakmasıyla grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riski olabilir. Güçlü bir bağışıklık sistemi ile kışa ve hayata hazırlanmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor

Mevsim değişikliği itibariyle özellikle çocuklarda hastalık görülme sıklığı artar ve bulaşma riski de yükselir. Bağışıklık sistemi anne karnından itibaren gelişen bir sistemdir ve güçlü olmasında bebeklik döneminde anne sütü alımı, sonrasında ise beslenme alışkanlıkları büyük öneme sahiptir.



SAVUNMA SİSTEMİ



Anne sütü içerdiği antikorlar, salgısal Ig A, hücresel immünite faktörleri, prebiyotik ve probiyotik özellikleri ile bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir ve normal floranın oluşmasına katkı sağlamakla birlikte enfeksiyonlara karşı da koruyucu etki gösterir. Çocuklar yaş aldıkça bağışıklık sistemi de güçlenir ve enfeksiyon hastalıklarında azalma görülür. Bağışıklık sistemi vücudun savunma sistemidir.



EL-AYAK TEMİZLİĞİ



Ağız-burun-deri yoluyla dışarıdan mikroorganizmaların vücuda girişini engellerken; aynı zamanda vücuda bir şekilde girmiş olan mikroorganizmaların hastalık yapmasını ve diğer organlara ilerlemesini de önlemektedir. Güneş girmeyen eve doktor girer diyen atalarımıza hak vererek evinizi her gün mutlaka havalandırmanız gerekir. Dokunduğunuz merdiven trabzanları, asansör düğmeleri, otobüs butonları ellerinizin sayısız mikroorganizma ile temas etmesine neden olmaktadır. El-ayak temizliğiniz de bağışıklık sisteminiz açısından oldukça önemlidir. Beslenme ise bağışıklık sistemini etkileyen en önemli faktördür.



DİRENÇ ARTIRAN MÜKEMMEL KARIŞIM



Bağışıklığınızı güçlendirmek için bir püf nokta daha, C vitamini içeren sebze ve meyveler demir emilimini kolaylaştırarak vücudun hastalıklara karşı olan direncini bu yönden de artırmaya yardımcı olmaktadır. Besin içeriği açısından kompleks öğünler yaratmak, çeşit sağlamak ve her öğününüzde salata tüketmek sizi hastalıklardan koruyacaktır.



BİR TATLI KAŞIĞI



İŞTE DİET TİME'dan size özel bağışıklık güçlendirici mükemmel karışım. Sızma zeytinyağın içine hepsi toz halinde olacak şekilde zencefil, safran, zerdeçal, biberiye, kekik, çörekotu, keten tohumu ve karabiber ekleyip her gün 1 tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz.



İŞTE KARŞINIZDA SAĞLAM BİR BAĞIŞIKLIK İÇİN EN İYİ 8 BESİN



- SARIMSAK: Doğal bir antibiyotiktir. Sarımsağın antimikrobiyel özelliğini sağlayan, sarımsağa tipik kokusunu ve tadını veren allisin bileşiğidir. Güçlü bir antioksidandır. Vücudunuzun toksinlerden arınmasını sağlayan B1,B2,B3, C vitaminleri ile kalsiyum, folat, demir, mangenez, fosfor, potasyum, selenyum, çinko gibi önemli mineralleri içerir. Sarımsaktan en iyi şekilde faydalanabilmek için ezerek tüketmeniz gerekmektedir.



- SOĞAN: Soğan özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı etkilidir. Soğanın ağızda bıraktığı kötü kokudan rahatsız oluyorsanız pişmiş şekilde kullanabilirsiniz. Yemeklerin içine bütün halde atıp vitamininin yemeğe geçmesi sağlanabilir.



- PROPOLİS: Propolis, tıpkı kovanı koruduğu gibi vücudu da koruyarak bakteri ve mantar nedeniyle oluşabilecek hastalıklara yakalanma riskini en aza indirir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücudu korur, oluşmuş hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırır. Ağız kenarları başta olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde oluşabilen uçukları tedavi edici özellikler gösterir.



- KEFİR: Kefir düzenli tüketildiğinde vücut direncini artırır. Antibakteriyel etkisi ile sindirim sistemine etki gösterir, yararlı bakterilerin gelişimine yardım ederek, hastalık yapan bakterilerin gelişimi için uygun ortamı engeller. Kefirin içindeki probiyotik bakterilerin immün sistemi geliştirerek kronik ishalde, ağız yaralarında, kilo almakta zorlanan çocuklarda faydalı etkileri görülmüştür



- ZERDEÇAL: Zerdeçalın etkili bileşimi olan kurkuminler üzerinde yürütülen bilimsel çalışmalar kanser, şeker hastalığı ve kalp damar hastalıkları, iltihaplı ve enfeksiyonlu hastalıkların önlenmesinde, tedavisinde etkili olduğu bulunmuştur.



- ADAÇAYI: Faranjit, ağız ve boğaz iltihapları durumlarında faydalıdır. Kaynatılmadan çayı yapılırsa ve gargara şeklinde tüketilirse daha fazla yararlanmak mümkündür.



- YEŞİL BİBER: Bağışıklık sistemini güçlendirici vitamin listesinin en başında C vitamini gelir. C vitamini vücuttaki enfeksiyonla savaşan kandaki alyuvarların ve antikorların üretimini artırır. Yeşil biberin yanı sıra maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak gibi besinler de bol miktarda C vitamini içermektedir.



- KİVİ: Herkesin ezbere bildiği C vitamini kaynağı portakalın dışında kiviyi de listenin başına yazabilirsiniz. C vitamini deposu olan kuşburnu, portakal, mandalina, nar, çilek gibi meyveleri de düzenli tüketmeniz vücut direncinizin artmasını sağlayacaktır.

MEHLİKA ÖKTEM