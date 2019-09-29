Şekerci’nin acı günü: Hoşçakal baba!

Oyuncu Selin Şekerci, babasının vefat ettiği haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Şekerci, babasısın vefatının ardından içini şöyle döktü: Hoşçakal baba!

Oyuncu Selin Şekerci, babasının vefat ettiği haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Şekerci, babasısın vefatının ardından içini şöyle döktü:

Hoşçakal baba! Bana kattığın her şey için çok teşekkür ederim. Gözlerini elimle kapadığımda, son suyunu sonsuzluğa uyuyan bedenine döktüğümde, toprağını attığımda seninle gerçekten vedalaşmayı öğrendim. En önemlisi seni affetmeyi öğrendim. Huzurla uyu. Kontes kızın.