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‘Bir Zamanlar Çukurova’da ezber bozacak!

‘Bir Zamanlar Çukurova’da Savcı Jülide ezber bozacak!
Giriş Tarihi: 30.9.2019

'NİN Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', ikinci sezonda sürpriz oyuncularla kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Sırların birer birer ortaya çıktığı, tüm dengelerin değiştiği diziye 37'nci bölümde karakteri de dahil oluyor.

ATV'NİN Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', ikinci sezonda sürpriz oyuncularla kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Sırların birer birer ortaya çıktığı, tüm dengelerin değiştiği diziye 37'nci bölümde Savcı Jülide karakteri de dahil oluyor.

KADROYA TAZE KAN
'BİR Zamanlar Çukurova'da, herkesin ezberini bozacak Savcı Jülide karakterini ünlü oyuncu Alayça Öztürk canlandırıyor. Kavganın ölümüne yaşandığı, herkesin kendi güç dengelerini elinde tuttuğu Çukurova'da Savcı Jülide hiç kimse ve hiçbir şey karşısında taviz vermeden, güce ve paraya boyun eğmeden görevini yerine getirecek.

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