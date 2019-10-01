Çeşme’de birlikte tatil yapmışlar

Geçtiğimiz Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte İzmir’de tatil yapan evli oyuncu Beren Saat’e, adının aşk dedikodularına karıştığı DJ Maga’nın da eşlik ettiği ortaya çıktı...

Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan oyuncu Beren Saat, köprüleri tamamen yıktı! Beren Saat'in DJ Maga ile fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüş, Saat, konuyla ilgili suskunluğunu uzun süre korumuştu. Ancak geride bıraktığımız akşam bir mekan çıkışı Beren Saat, Maga ile samimi görüntüler sergileyen kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Dün de Beren Saat'in İzmir Çeşme'de kız arkadaşlarıyla birlikte tatil yaparken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.



YAN YANA FOTOĞRAF



Saat, yakın arkadaşları Esra Dermancıoğlu ve Belçim Bilgin ile Temmuz ayında İzmir'de görüntülenmişti. Kız kıza tatil yapan grup Alaçatı'da objektiflere yansımıştı. Eşi Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan Beren Saat'e Fransız Dj Maga'nın da eşlik ettiği aylar sonra ortaya çıktı. Fotoğraflarda ünlü oyuncu ile yan yana görüntülenen DJ'in, Saat ile yasak bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI