Işın Karaca 14 Ekim’de Adnan Saygun’da!

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, yeni sezona hızlı bir giriş yapıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Festival İzmir kapsamında 14 Ekim'de Işın Karaca, "İzmir Metropolitan Orkestrası" ile sahne alacak

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, yeni sezona hızlı bir giriş yapıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Festival İzmir, dünyaca ünlü sanatçıları İzmir'e getirirken, "Doğanın Yüzü" ve "3 Kuşak" adlı sergiler ise doğa, cam, seramik ve porseleni sanatseverlerle buluşturuyor. Festival İzmir kapsamında 14 Ekim'de Işın Karaca, "İzmir Metropolitan Orkestrası" ile sahne alıyor. 15 Ekim'de ise "Stanley Clark Band" sahneye çıkacak.