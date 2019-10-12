Geçtiğimiz Eylül ayının son günlerinde Çırağan Saray'ında yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine giren ünlü model Ebru Şallı ve işadamı eşi Uğur Akkuş, AVM'de objektiflere takıldı.
Geçtiğimiz Eylül ayının son günlerinde Çırağan Saray'ında yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine giren ünlü model Ebru Şallı ve işadamı eşi Uğur Akkuş, AVM'de objektiflere takıldı. El ele yürüyüş yaparak vitrinleri inceleyen çiçeği burnunda çift daha sonra da akşam yemeği yedi. Alışveriş turu sırasında gazeteciler tarafından görüntülenen çiftin neşeli halleri gözlerden kaçmadı.
Güle oynaya alışveriş yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.