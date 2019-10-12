Güle oynaya alışveriş yaptılar

Geçtiğimiz Eylül ayının son günlerinde Çırağan Saray'ında yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine giren ünlü model Ebru Şallı ve işadamı eşi Uğur Akkuş, AVM'de objektiflere takıldı.

Geçtiğimiz Eylül ayının son günlerinde Çırağan Saray'ında yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine giren ünlü model Ebru Şallı ve işadamı eşi Uğur Akkuş, AVM'de objektiflere takıldı. El ele yürüyüş yaparak vitrinleri inceleyen çiçeği burnunda çift daha sonra da akşam yemeği yedi. Alışveriş turu sırasında gazeteciler tarafından görüntülenen çiftin neşeli halleri gözlerden kaçmadı.