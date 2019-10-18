Çok çay tüketimi kansızlık yapıyor

Toplumumuzda özellikle kadınlarda sıkça görülen kansızlık demir, folik asit, B12 vitamini eksikliğinde kendini gösteriyor. Yetersiz ve dengesiz beslenme, aşırı kahve, çay, sigara tüketmek, gebelik ve emzirme dönemlerinde yetersiz beslenme, C, E, B vitaminlerinin yetersiz alımı kansızlık sebeplerinden.