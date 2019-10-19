Gişede Joker kasırgası sürüyor

Başrolünde Joaquin Phoenix'in yıldızlaştığı son günlerin en tartışmalı filmi Joker, tüm zamanların en iyi filmleri listesinde ilk 10'a girdi. Film; Dövüş Kulübü ve Yüzüklerin Efendisi ile 10. sırayı paylaştı.

Başrolünde Joaquin Phoenix'in yıldızlaştığı son günlerin en tartışmalı filmi Joker, tüm zamanların en iyi filmleri listesinde ilk 10'a girdi. Tüm ülkelerin filmleri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre Joker; Forrest Gump, Kuzuların Sessizliği ve Yeşil Yol gibi kült filmleri geride bıraktı. Film; Dövüş Kulübü ve Yüzüklerin Efendisi ile 10. sırayı paylaştı.