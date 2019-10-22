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ATV dizilerinden Türk mutfağına destek

ATV dizilerinden Türk mutfağına destek
Giriş Tarihi: 22.10.2019

Türk yemekleri, Türk dizileriyle dünyaya tanıtılacak. atv'nin reyting rekorları kıran, yurt dışında yoğun olarak izlenen dizilerinden Mardin'de çekilen ''de , Adana'da çekimleri yapılan ''da ise , turizmimizde etkin rol oynayacak.

Turizmde 2023 hedefini 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri olarak belirleyen Türkiye, bunu gerçekleştirmek için turizmde ürün çeşitliliği öncelikli olarak gastronomi turizmini canlandıracak.



YURT DIŞINDA ÇOK İZLENİYOR

Gastronomide tescilli marka şehirlerin sayısı 7'ye çıkarılacak. Ayrıca Türk yemekleri, Türk dizileriyle dünyaya tanıtılacak. atv'nin reyting rekorları kıran, yurt dışında yoğun olarak izlenen dizilerinden Mardin'de çekilen 'Hercai'de mırra, Adana'da çekimleri yapılan 'Bir Zamanlar Çukurova'da ise şalgam, turizmimizde etkin rol oynayacak. Türk dizi ve filmlerinde gastronomi ürün yerleştirmesi yapılacak, bu konuda gıda sektöründen destek alınacak.

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